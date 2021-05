Eccellenza: Genova Calcio e Sestrese cercano le semifinali contro Fezzanese e Finale

Manca poco all’inizio delle gare di ritorno dei quarti di finale del torneo di Eccellenza. Domani sera saranno noti i nomi delle quattro semifinaliste. In virtù dei risultati delle partite di andata, due squadre sembrano ormai quasi certe del passaggio del turno. Per altre quattro squadre, invece, è tutto in bilico.

“CONFERME O CLAMOROSI RIBALTONI”

Potrebbe essere questo il titolo Ligorna vs Albenga e Rivasamba vs Cairese. Genovesi e valbormidesi si sono imposti per 3 a 0 all’andata. Un passaggio del turno di ingauni e orange avrebbe del clamoroso. Detto questo, non saranno di certo gare senza “appeal” visto che nel calcio vi sono precedenti illustri di rimonte incredibili. Per Ligorna e Cairese, vale già la pena sdare una sbirciata ai giocatori in diffida. Se la squadra di Monteforte ha soltanto Lorenzo Dotto tra i possibili squalificati per la semifinale, discorso diverso per la Cairese nelle fila della quale sono ben sei i giocatori a rischio squalifica: Boveri, Moraglio, Nonnis, Poggi, Saviozzi e Tona. Il Rivasamba sarà privo di Giovanni Ivaldi domani.

Terne arbitrali