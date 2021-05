Eccellenza: Genova Calcio e Baiardo vittoriose per 3 a 1, Rapallo Rivarolese vicino all’eliminazione

Rapallo. Trenta partite disputate, dodici da giocare. La fase regolare del brevissimo campionato regionale ligure di Eccellenza 2020/21 sta volgendo al termine. La quinta giornata, andata in scena oggi, ha delineato ulteriormente la situazione. Diverse squadre sono già certe di disputare i playoff, mentre per alcune un posto tra le prime quattro del proprio girone appare ormai irraggiungibile.

La candidata numero uno al salto di categoria è il Ligorna. I favori della vigilia per i biancoblù si stanno confermando nei risultati e, grazie al successo sulla Sestrese per 2 a 0, hanno rafforzato il primo posto nel girone B, portandosi a più 5 sulla Fezzanese, oggi ferma per riposo.

In seconda posizione troviamo anche il Rivasamba, ma con una partita giocata in più rispetto agli spezzini. I calafati hanno pareggiato per 1 a 1 sul campo del Rapallo Rivarolese che, ancora a secco di vittorie, vede quasi ridotte a zero le proprie chance di entrare tra le quattro. Un gol di Bertuccelli al 13° ha illuso i bianconeri, raggiunti al 27° da Vottero. L’espulsione di Bonanno al 44° ha costretto i padroni di casa a giocare in dieci la seconda frazione, nella quale il punteggio non è più cambiato.

Stefano Fresia ha presentato i padroni di casa con D’Amora, Lai, Grani, Sbarra, Chiappe, Bonanno, Marte, Panepinto, Bertuccelli, Zunino, Ymeri. A disposizione Gallino, Perrone, De Persiis, Guernieri, Audel, Revello, Menini, Rossetti, Bilanzone.

David Cesaretti ha mandato in campo gli arancioneri così: Barbieri, T. Sanguineti, Latin, F. Sanguineti, Scarpino, Vottero, Baldassare, S. Cesaretti, Lessona, Ivaldi, Costa. In panchina: Del Corso, Repetto, Tuvo, Motto, Padi, Callo, Giacalone.

In quarta posizione balza l’Angelo Baiardo, vittorioso per 3 a 1 sull’Athletic Club Albaro. Locali in vantaggio di un gol al termine del primo tempo: draghetti a segno con Napello al 15° e Romei al 41°; nel mezzo il temporaneo pareggio di Pagano al 26°. Al 72° Romei ha chiuso i conti siglando la terza rete del Baiardo.

Claudio Paglia ha schierato i neroverdi con Biggi, Ungaro, Ferrario, Briozzo, Giambarresi, Napello, Gattiglia, Oliviero, Romei, Asimi, Fraguglia. Riserve: Traverso, Martines, Merlani, Colamorea, Melone, Leonardi, Pascucci, Biancato, Zuppiroli.

Alberto Mariani ha presentato il seguente undici: Bartoletti, Ilardo, Zinnari, Lorefice, Donato, Lembo, Dodero, Gaspari, G. Di Pietro, Pagano, Giuliani. A disposizione Francini, Pandimiglio, Cicirello, Croce, Cistaro, Demetri, Zazzeri, Bondi, Cataldo.

Clicca qui per consultare risultati e classifica del girone B.

Nel girone A, ferma per riposo la Cairese, il Finale si è portato a più 2 sui valbormidesi. La formazione di mister Pietro Buttu non è andata oltre lo 0 a 0 sul campo di un Pietra Ligure che finora non ha ancora segnato reti, ma in compenso ne ha subite solamente due. Partita poverissima di azioni da gol; a pochi minuti dal termine si annota l’espulsione di Pare.

Mario Pisano ha potuto contare su Pastorino, Balla, Pili, Praino, Szerdi, Farinazzo, Rignanese, Roda, Gambetta, Canu, Basso. A disposizione: Ferro, Wallingre, Castiglione, Halaj, Caputo, Gibilaro, Illiano, Caneva, Battuello.

Il Finale ha giocato con Porta, Caligaris, Pare, Galli, Maiano, F. De Benedetti, Faedo, Odasso, A. Debenedetti, Fabbri, Ferrara. In panchina: Farrauto, Andreetto, G. Buttu, Finocchio, Ponzo, Molina Borja, Rocca, Scarrone, Messina.

Pietra Ligure che sale a quota 2 punti agganciando il Varazze, sconfitto dall’Albenga per 2 a 1 e ormai matematicamente escluso dai playoff, dovendo ancora riposare.

Gli ingauni allenati da Alessandro Grandoni si trovano in terza posizione a più 3 sul Campomorone Sant’Olcese, battuto e staccato dalla Genova Calcio, capace di vincere 3 a 1 sul terreno di Begato 9. La formazione di mister Beppe Maisano, così come i bianconeri, si porta a 3 punti di distanza dal Finale capolista. Solamente la matematica tiene ancora in gioco i biancoblù, che hanno già riposato.

Un gol di Piacentini al 2° ha illuso i padroni di casa che già al 7° hanno subito il pari ad opera di Piccarreta. Al 31° Morando ha portato avanti la formazione ospite. Sul finire del primo tempo Del Nero ha colpito un palo; al 62° Morando ha siglato il tris dei biancocrociati.

Amedeo Di Latte ha schierato Canciani, Mora, Guidotti, Moretti, Damonte, Del Nero, Cristiani, Moretti, Gandolfo, Fassone, Piacentini. Riserve: Nucci, Cappellano, Rosa Gastaldo, Garibaldi, Manca, Cosentino, D’Amoia, Lasagna, Noceti.

Giuseppe Maisano ha mandato in campo la Genova Calcio con Dondero, Calvi, Riggio, Capotos, F. Maisano, Serinelli, Testore, Cusato, Morando, Piccarreta, Nelli. A disposizione: Brina, Bruzzone, Chiriaco, Volpe, Meazzi, Lobascio, Verardo

Clicca qui per consultare risultati e classifica del girone A.