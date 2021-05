Eccellenza, Genova Calcio contro Fezzanese: la diretta testuale

Genova. Non è una gara qualsiasi quella tra Genova Calcio e Fezzanese: la posta in palio (accesso alle semifinali del torneo di Eccellenza) e il fatto che all’andata sia l’unica sfida terminata in parità la rende unica ed intrigante allo stesso tempo.

Entrambe le formazioni, in una sorta di partita a scacchi, sono consapevoli dell’importanza del match e del fatto che non devono commettere errori fatali.

La “testa giusta” e l’approccio alla partita sono fondamentali, al pari della qualità del gioco e la capacità di capitalizzare al massimo l’occasione giusta.

Agli ordini del sig. Andrea Fanciullacci della sezione di Savona, assistito da Mauro Vigne e Lorenzo Massa (Chiavari), i due mister Beppe Maisano e Gianluca Fasano si affrontano nelle seguenti formazioni:

Genova Calcio: Dondero, Orlando, Calvi, Chiriaco, Capotos, Cusato, Bruzzone, Serinelli (cap.), Lobascio, Volpe, Testore.

A disposizione: Brina, Palmisano, Pirozzi, Morando, Piccarreta, Vacca, Provenzano, Cristofaro, Bonci.

Fezzanese: Greci, Castagnaro, Angelotti, De Martino (cap.), Gavini, Terminello, Grasselli, Maglione, Fusco, Bruzzi, Tivegna.

A disposizione: Bleve, Bongiorni, Monacizzo, Cecchetti, Frolla, Barcio, Carlini, Baudi.

Padroni di casa schierati col 4-3-1-2: Dondero tra i pali; in difesa da destra Orlando, Chiriaco, Capotos, Calvi; in mezzo al campo Serinelli, Cusato, Bruzzone; Volpe dietro al duo d’attacco formato da Lobascio e Testore.

Verdi in campo col 4-3-1-2: Greci in porta; retroguardia con Castagnaro, Gavini, Terminello, Angelotti; a centrocampo Grasselli, De Martino, Maglione; trio d’attacco con Bruzzi che agisce alle spalle di Tivegna e Fusco.

Schieramenti speculari; prime fasi di studio ma entrambe mostrano una buona predisposizione al gioco.

Al 5° Bruzzi dialoga con Grasselli e mette in mezzo, troppo alta per la testa di Fusco.

Il gioco della Genova Calcio parte da Cusato, ben sostenuto sulla mediana da Serinelli e Bruzzone; la squadra di casa spinge molto sulla fascia sinistra dove si propone in maniera frequente Calvi.

All’8° punizione per i locali: Capotos lungo per Lobascio, sponda per Testore che da fuori area calcia senza impensierire Greci.

Al 13° punizione dal limite per la Fezzanese. La calcia Grasselli, centrale: para facilmente Dondero.

Al 15° Testore riconquista un pallone, lancia sulla destra Orlando che mette in mezzo: colpo di testa di Lobascio, gran parata di Greci che sventa.

Al 17° calcio da fermo per gli spezzini. Palla messa in mezzo, la difesa genovese allontana.

Al 22° Genova Calcio in vantaggio. Cross in area, colpo di testa vincente di Serinelli: 1 a 0.