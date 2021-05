Eccellenza: cinque giocatori squalificati, Armando Cistaro fermato per tre turni

Genova. Le partite della quinta giornata del campionato di Eccellenza hanno portato alla squalifica di cinque giocatori.

Armando Cistaro (Athletic Club Albaro) è stato squalificato per tre gare, in quanto espulso perché “a seguito dell’espulsione di un compagno entrava in campo dalla panchina urlando verso il direttore di gara e, dopo numerosi inviti a sedersi in panchina, continuava a protestare verso l’assistente arbitrale che aveva richiamato l’attenzione del direttore di gara e verso il direttore di gara medesimo. Alla notifica del provvedimento, mentre usciva dal terreno di gioco, minacciava il direttore di gara e continuava a insultare il predetto assistente arbitrale, minacciando anch’esso. Durante il restante tempo di gioco si posizionava dietro la recinzione nei pressi del suddetto assistente arbitrale, urlandogli contro ulteriori espressioni minacciose (infrazione rilevata anche da parte di un assistente arbitrale)”.

Giacomo Cavallone (Varazze Don Bosco) è stato fermato per due giornate.

Nicola Donato (Athletic Club Albaro), Djibril Pare (Finale) e Federico Fassone (Campomorone Sant’Olcese) dovranno saltare il prossimo incontro.

Ammenda di 150 euro all’Angelo Baiardo “per non aver adempiuto all’obbligo della presenza del medico sociale durante la gara, né aver adottato la misura alternativa della presenza dell’ambulanza”.

La classifica marcatori del girone A dopo 5 giornate:

3 reti: Saviozzi (Cairese)

2 reti: Lupo (Albenga), Gandolfo (Campomorone Sant’Olcese), Alessi (Cairese), Lobascio, Morando (Genova Calcio), G. Cavallone (Varazze Don Bosco)

1 rete: Costantini, F. Gargiulo, Cocito, Carballo (Albenga), Curabba, Fassone, Piacentini (Campomorone Sant’Olcese), F. Moretti, L. Pastorino (Cairese), Cappannelli, Nelli, Piccarreta (Genova Calcio), Faedo, Odasso, Caligaris, Pare, Debenedetti (Finale)

Autoreti: 1 Andreoni (pro Genova Calcio)

La classifica marcatori del girone B dopo 5 giornate:

5 reti: Romei (Angelo Baiardo)

3 reti: Bruzzi (Fezzanese), Sigheri (Sestrese)

2 reti: Akkari (Sestrese), Vottero, S. Cesaretti, Baldassare (Rivasamba), Tivegna (Fezzanese), Salvini, Tripoli, L. De Martini (Ligorna)

1 rete: Cellerino, Bottino, Chiarabini, Casanova, A. Di Pietro, Placido (Ligorna), Caramello (Sestrese), Cecchetti, Frolla, Cerchi (Fezzanese), Ranasinghe, Zunino, Chiappe, Bertuccelli (Rapallo Rivarolese), Latin, Lessona, Ivaldi, Monteverde (Rivasamba), G. Di Pietro, Pagano (Athletic Club Albaro), Napello (Angelo Baiardo)