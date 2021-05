Eccellenza, Angelo Baiardo contro Ligorna: la cronaca in diretta

Genova. Baiardo (sei punti) e Ligorna (tredici punti) si affrontano nell’ultima giornata della prima fase del torneo di Eccellenza, girone B.

I draghetti di mister Claudio Paglia, per passare il turno, devono vincere ed allo steso tempo sperare nella sconfitta o nel pareggio della Sestrese, impegnata sul terreno del Rapallo Rivarolese.

Il Ligorna di mister Luca Monteforte, primo in classifica, vuole continuare nell’ottimo cammino che lo ho portato a vincere quattro partite (con Rapallo Rivarolese, Albaro, Rivasamba, Sestrese), a pareggiare con la Fezzanese, e allo stesso tempo a mantenere alta la concentrazione, fedele al pensiero: “vincere aiuta a vincere”.

Agli ordini di Matteo Laganaro (Genova), assistito da Lorenzo Massa e Mauro Vigne (Chiavari), i due mister mandano in campo le seguenti formazioni.

Angelo Baiardo: Biggi, Colamorea, Giambarresi, Merialdo, Ungaro, Napello, Gattiglia, Oliviero, Romei, Battaglia, Biancato.

A disposizione: Traverso, Martines, Pascucci, Merlani, Ferrario, Leonardi, Asimi, Fraguglia, Zuppiroli.

Ligorna: Prisco, Bottino, Brusacà, Placido, A. De Martini, Ruffino, Dotto, Anselmo, Salvini, Gatto, Tracanna.

A disposizione: Atzori, Casagrande, Puddu, Boero, Pittaluga, Botta, Chiarabini, Ogliari, Tripoli.

Neroverdi in campo con un 4-3-3 con Biggi in porta; in difesa da destra Colamorea, Napello, Ungaro e Giambarresi; sulla mediana Oliviero, Merialdo e Gattiglia; in avanti Biancato, Romei e Battaglia.

Ospiti schierati col classico 3-4-3: Prisco tra i pali; Bottino, Brusacà e Placido sulla linea difensiva; De Martini, Ruffino, Dotto e Anselmo a centrocampo; Salvini, Gatto e Tracanna a comporre il trio offensivo.

Partenza sprint del Ligorna che dopo un minuto ottiene un calcio d’angolo; sul corner c’è la respinta della difesa locale.

Inizio di gara a ritmo sostenuto; il Baiardo gioca con intensità e a viso aperto contro un Ligorna che propone una marcatura uomo contro uomo in ogni zona del campo, con gli esterni De Martini e Anselmo che si abbassano in fase di non possesso.

Al 12° azione degli ospiti, palla a Tracanna che da posizione defilata cerca il cross, il portiere blocca.

Al 13° Baiardo in vantaggio. L’azione parte dal play Merialdo; imbucata in area per Romei che va a segno: 1 a 0.

Il Ligorna cerca di riprendere il ritmo della gara impostando il gioco, palla a terra. Placido arriva al limite dell’area e cerca Anselmo, troppo lunga.

Angolo per i biancoblù al 15°. Se ne incarica Dotto, respinto, da fuori Bottino prova il tiro, abbondantemente alto.

Al 16° cross di Ruffino per la testa di Salvini che non riesce ad impattare la sfera.

Al 18° punizione dai venticinque metri a favore del Baiardo per un fallo su Battaglia: conclusione di Romei, facile preda di Prisco.

Tanto fraseggio da parte del Ligorna e continui cambi di gioco per cercare di allargare le maglie della difesa neroverde; tentativo sino ad ora infruttuosi. Le azioni degli ospiti partono da Dotto che si abbassa sulla linea difensiva per venire a prendere palla ed evitare il pressing degli avversari. Placido, uno dei tre difensori, partecipa molto alla fase offensiva.