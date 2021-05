È morto Paolo Rattini, fotografo ufficiale della Sampdoria e titolare della Pegaso Newsport

Genova. È morto ieri Paolo Rattini, fotografo ufficiale della Sampdoria e titolare della Pegaso Newsport. A darne l’annuncio sono stati i familiari con un post sul profilo Facebook comparso nella nottata.

“Paolo oggi ci ha lasciato, non potremo mai dimenticarlo. Vorremmo condividere questo momento con chi lo ha sempre seguito, apprezzato e gli ha voluto bene. Difficile ricordarlo con poche parole, resterà sempre nel cuore di chi l’ha conosciuto”, scrivono Manuela e Jessica.

Rattini era molto noto nel mondo blucerchiato per la sua costante presenza sul campo del Ferraris. La sua ditta, la Pegaso, è attiva da decenni nel campo del settore audiovisivo e fornisce servizi anche a televisioni locali e nazionali oltre che enti pubblici, aziende e privati.

Tra i ricordi più sentiti c’è quello del giornalista Michele Corti, che nello scorso dicembre gli aveva consegnato il premio Ussi Liguria a nome della stampa sportiva ligure: “Non si è mai preparati a una notizia come questa. Caro Paolo, sei stato un leone. Un fotografo straordinario, un collega strepitoso. Soprattutto un amico. Una persona buona e non è cosa scontata in questo mondo. Sono orgoglioso per il Premio Ussi che ti abbiamo assegnato a dicembre. Strameritato! Hai costruito un’azienda, offerto lavoro e opportunità a tanti ragazzi in gamba che hai fatto crescere. Sappiamo quanto è difficile. Ce lo dicevamo spesso. Ma non abbiamo mai mollato nelle nostre imprese. Ti porterò sempre nel cuore. Oggi è davvero un giorno di dolore”.