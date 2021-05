Due nuove serre per il Marsano e materiale informatico per 11 scuole genovesi grazie al Rotary

Genova. Due nuove serre per l’istituto agrario Marsano e servizi per la didattica integrata (tablet, lavagne Lim e reti) per undici istituti comprensivi di Genova: sarà possibile con trentamila euro raccolto da undici Rotary Club genovesi che, facendo rete tra loro, hanno scelto di favorire la ripartenza dopo la pandemia iniziando proprio dal mondo della scuola.

l service rotariano ConnAction, realizzato nell’Anno Rotariano 2020/2021, nasce da due elementi fondamentali: la volonta’ di fare un service ideato, sostenuto e condiviso da tutti gli 11 Rotary Club genovesi e la necessita’ di individuare, nel contesto dell’emergenza Covid-19, un’area di azione e intervento rotariana originale, innovativa e che potesse continuare nel tempo.

La conferenza stampa per la conclusione del service ConnAction si è svolta proprio alla scuola Marsano a Sant’Ilario. Qui l’azione promossa dal RC Genova Est con la partecipazione di altri RC genovesi, ha avuto come oggetto la ristrutturazione di due serre dell’istituto superiore che serviranno per crescere erbe aromatiche tipiche della Liguria e della tradizione culinaria ligure da fornire ai ristoranti locali.

Il progetto si è articolato in due fasi, la prima è stata un’indagine per rilevare le effettive necessità dei singoli istituti comprensivi, dalla Val Polcevera, alla Val Bisagno, da Ponente a Levante, per fornire servizi e materiali ritagliati sulle specifiche esigenze degli istituti. Il service ha pertanto finanziato per un totale di circa 30mila euro l’acquisto di materiali, informatici e non, e servizi per favorire in prima istanza la didattica a distanza, ma anche e soprattutto per traguardare alla didattica del futuro, la didattica digitale integrata.