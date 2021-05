Dopo due anni di chiusura venerdì 7 maggio riapre il cinema America

Genova. Non poteva esserci modo migliore di festeggiare 20 anni di attività per Circuito Cinema Genova, il gruppo che gestisce i cinema di prima visione nel centro di Genova (Ariston, City, Corallo, Odeon e Sivori, oltre allo Splendor di Ovada, in provincia di Alessandria).

Venerdì 7 maggio riapre infatti alla città la Multisala America di via Colombo, chiusa da oltre due anni. I due schermi dell’America si accenderanno sulla commedia di Woody Allen Rifkin’s Festival e su Corpus Christi di Jan Komasa. Il primo descrive con ironia la crisi di una coppia intellettuale sullo sfondo del Festival internazionale del cinema di San Sebastian, il secondo la parabola di un giovane finito in riformatorio che, per una serie di equivoci, viene scambiato per un prete. C

ircuito amplia la sua attività e rilancia, nonostante le difficoltà dell’ultimo anno, proseguendo la sua attività con il sostegno di Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione.

Il cinema America è una delle sale nate nel dopoguerra, battezzato inizialmente Dioniso. Aveva aperto nel marzo del 1959 e chiuso nel novembre 2018, poco prima di compiere 60 anni, travolto dalla crisi economica. In questo lasso di tempo, intorno agli anni 80 era diventato un cinema a luci rosse per poi tornare alle prime visioni nel 1997 col nome di America.

La quarta vita del cinema America è sotto l’egida di Circuito, che lo apre completamente rinnovato. La sala più grande conta 220 posti e in tutta la prima fila è dotata di chaiselongue per vedere il film comodamente sdraiati. La sala piccola ha 110 posti. Ovviamente, nel rispetto delle normative vigenti, non tutte le poltrone saranno disponibili, nel rispetto del distanziamento.

I posti a sedere sono preassegnati e viene osservata la distanza di un metro tra non conviventi, la mascherina è obbligatoria durante tutta la permanenza in sala. I biglietti sono in vendita anche alla cassa, ma è consigliato l’acquisto dei biglietti on line. Circuito ha dotato ogni sala di un nuovo Protocollo Sicurezza.

Alessandro Giacobbe, Presidente di Alesbet S.r.l., azienda che gestisce le sale di Circuito: “Avremmo voluto organizzare una inaugurazione in grande stile, ma le norme anti pandemia ed alcuni lavori del Condominio che ci hanno tenuto fino ad oggi nell’incertezza della data di possibile ripartenza ci hanno convinti a dare la priorità al nostro pubblico senza ulteriori attese. Siamo felici ed emozionati di restituire alla Città un altro cinema storico che si aggiunge agli altri cinque del Circuito, dove incontrarsi ed emozionarsi insieme davanti a film di qualità sul grande schermo”.