Domenica 23 maggio torna a Genova la sfilata dei distinti gentiluomini

Genova. Torna con qualche mese di anticipo la più famosa sfilata motociclistica a scopo benefico: il Distinguished Gentleman’s Ride che quest’anno si svolgerà domenica 23 maggio contemporaneamente, come da tradizione, in tutto il mondo.

Quest’anno si celebrano i dieci anni dell’evento che ha come obiettivo sostenere la ricerca scientifica per combattere il cancro alla prostata e nel corso degli anni ha raccolto, a livello globale 27.450.000 dollari, grazie alla generosità di oltre 300.000 motociclisti.

Ma l’evento è contraddistinto oltre che dalla generosità anche per l’eleganza del suoi partecipanti: consigliato l’abito elegante, possibilmente vintage e per i gentiluomini baffi e barbe (anche finti). Il look si ispira agli anni Cinquanta e Sessanta così come le moto, per partecipare è necessario infatti possedere una moto classica o classica moderna (café racer, scrambler, bobber, custom), vespe o lambrette.

In Italia le città che prendono parte all’evento sono 55, da Ancona a Bolzano, da Firenze a Genova. “La nostra città partecipa dal 2014 e negli anni abbiamo raccolto oltre 20,000 euro – dichiara Giorgio Bana di Café Racer Genova, il gruppo motociclistico che organizza l’evento in città – un bel risultato anche se il Covid ha reso l’organizzazione più complessa e non ci permetterà di fare la consueta festa finale. Ad ogni modo siamo ottimisti, ad oggi sono stati raccolti quasi mille euro e Genova è sempre stata una città generosa”.

Come si svolgerà l’evento: in considerazione dell’emergenza sanitaria, nemmeno quest’anno si potrà seguire il format originario di The Distinguished Gentleman’s Ride. Come da normative sanitarie, durante tutto l’evento, verranno rispettate le distanze di sicurezza e verranno indossate le mascherine, la partenza è prevista alle 10.30 e il percorso è consultabile sul sito una volta completata l’iscrizione.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.gentlemansride.com. donare e scegliere Genoa Ride.