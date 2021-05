Demolizione diga, i lavori procedono ma via Maritano resta chiusa fino al 20 giugno

Genova. Il 17 aprile scorso, quando erano iniziati i lavori di demolizione della Diga Bianca, a Begato, in Valpolcevera, ai cittadini e ai giornalisti era stato spiegato che la prima fase della demolizione sarebbe terminata a fine maggio con una momentanea riapertura di via Maritano, interrotta tra il supermercato Lidl e via Checov impedendo il collegamento tra Bolzaneto e Rivarolo attraverso il quartiere Valtorbella. La strada sarebbe stata chiusa nuovamente, più a monte, a settembre per concludere l’abbattimento a novembre e chiudere il cantiere di demolizione nel febbraio 2022. Questo almeno il cronoprogramma spiegato dai vertici di Arte.

A Begato, in questi giorni, circolava anche un volantino che prevedeva la riapertura della strada dal 22 maggio. Non sarà così. La direzione mobilità del Comune di Genova, infatti, ha firmato un’ordinanza di proroga delle modifiche alla viabilità, e quindi alle chiusure, che proseguiranno fino ad almeno il 20 giugno.

Per consentire all’azienda demolitrice di proseguire i lavori in massima sicurezza è stato quindi prorogato i regime dei 30 chilometri orari in via Maritano, via Checov e via Rinaldo nei tratti limitrofi al blocco stradale. Inoltre è istituto il divieto di transito pedonale e veicolare, fatta eccezione per gli afferenti al cantiere e i residenti, nel tratto di via Maritano compreso tra l’accesso al parcheggio sulla copertura del supermercato Lidl e via Cechov.

In via Cechov, fino al 20, resta il senso unico alternato di circolazione veicolare regolato da impianto semaforico all’altezza del civico 11, l’istituzione di una corsia riservata al transito dei mezzi di trasporto pubblico per consentire agli stessi di invertire il senso di marcia nello slargo a levante del civico 11, lato nord. Sottostanno alle modifiche di viabilità anche le linee bus Amt, interrotte all’altezza della Diga.

Al momento le due gru-escavatrici in azione, una con un braccio da 60 metri e l’altra da 30, stanno lavorando a pieno regime e hanno già demolito quasi 20 mila metri cubi di materiale. Entro la fine del mese arriverà una terza gru per velocizzare ulteriormente i lavori: a regime si dovrebbero ridurre in macerie 3000 metri cubi di costruzione al giorno.

Nonostante la proroga nella chiusura di via Maritano (e il blocco dei lavori per settare le gru nei primi giorni dopo il 17 aprile) dal Comune di Genova fanno sapere che 2l’opera prosegue nei tempi stabiliti, con monitoraggi costanti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell’impatto sul quartiere”.