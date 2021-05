Genova. Dopo 18 giorni #protestaligure toglie la tenda montata in piazza De Ferrari. Ma è solo un “arrivederci” dicono gli organizzatori. La protesta era cominciata il giorno in cui il Governo Draghi aveva annunciato il cosiddetto decreto sulle riaperture che consente oggi a bar e ristoranti in zona gialla di poter servire i clienti, ma solo ai tavolini all’aperto e dei dehors.

“Abbiamo fatto una cosa unica in Italia – spiegano in un comunicato – ci siamo piazzati con una tenda nel centro della città in Piazza De Ferrari per il diritto al lavoro di tutte quelle categorie che stanno soffrendo ormai da 15 mesi. Ci siamo fatti sentire in svariate trasmissioni televisive partendo da Porta a Porta di Bruno Vespa, da Agorà, da Fuori dal Coro, in tutti i Tg più importanti sia a livello nazionale sia a livello regionale compresi i giornali della carta stampata ed online. L’impegno di tutti i ragazzi che si sono dati il cambio per coprire H24 7su7 la tenda è stato encomiabile, compreso chi tutti i giorni , dalla colazione alla cena, non faceva mai mancare il cibo a chi copriva i turni”.

“Continueremo a combattere per il diritto al lavoro ed abbiamo già importanti appuntamenti nei prossimi giorni – spiegano gli organizzatori – ma siamo arrivati ad una decisione che è stata ponderata per giorni: i ragazzi sono stanchi, le persone, per molteplici motivi, sono diminuite, soprattutto chi ha avuto la possibilità di iniziare ad incassare qualcosa con gli spazi aperti ha iniziato a lavorare e, come è ovvio che sia, ha potuto dedicare poco tempo alla causa. Si è deciso pertanto, a malincuore, oggi 4 maggio di levare la tenda, ringraziamo tutte le persone che ci hanno sostenuto, che ci sono passati a trovare, che ci hanno lasciato un messaggio sul nostro quaderno delle dediche”.

“Noi la vediamo come una grande vittoria – aggiungono – è servita molto, ci ha unito, ha persino fatto trovare lavoro a dei ragazzi ed in un momento simile questa è una cosa che ci riempie di gioia e di orgoglio”.