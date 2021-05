Davide Craviotto alla scoperta del Camunia Rally

Genova. Ci sarà anche Davide Craviotto tra i 149 partecipanti al 7° Camunia Rally, in programma sabato e domenica prossimi a Breno, nel bresciano. Il pilota genovese prenderà parte alla gara, valida per la Coppa Rally di 2ª Zona, in coppia con Fabrizio Piccinini e con la Peugeot 208 di classe R2B che gli sarà messa a disposizione dalla By Bianchi.

“Non ho mai partecipato alla gara lombarda – osserva il portacolori del Casarano Rally Team – ma ho la sensazione che non sarà affatto un impegno facile, sia per la tecnicità del rally che per la quantità e la qualità degli avversari, dato che in classe saremo in 18. Ad ogni modo, siamo ottimisti e cercheremo di giocarci bene le nostre carte, proprio come abbiamo fatto al Rally delle Palme, dove abbiamo ritrovato la 208 che non utilizzavamo da quasi tre anni”.

“Il Camunia Rally – conclude Davide Craviotto – potrebbe rappresentare una buona occasione per racimolare punti preziosi sia per la graduatoria regionale che per entrambe le serie, R Italian Trophy e Michelin Zone Rally Cup, a cui ho deciso di partecipare in questa stagione”.