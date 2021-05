Darsena, scattano i controlli dei carabinieri: 50 persone identificate ieri sera

Genova. Maxi controlli ieri sera da parte dei carabinieri delle stazioni dipendenti dalla compagnia del Centro in zona Darsena anche alla luce degli appelli e delle richieste della cooperativa pescatori, preoccupati dal susseguirsi di episodi di spaccio e atti vandalici.

I militari hanno controllato in tutto una cinquantina di cittadini stranieri. Fra questi, un 24 enne senegalese, con pregiudizi di polizia, è stato trovato in possesso di 7 dosi di hashish ed è stato denunciato per spaccio.

Complessivamente sono stati impiegati 15 carabinieri della compagnia Genova Centro, con il supporto dei colleghi del C.I.O. di Firenze, sette mezzi (tra cui la stazione mobile) e i militari dell’esercito.