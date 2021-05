“Da Santo a Santo”, la pedalata per i tumori cerebrali passa da Genova il 2 giugno

Genova. La Da Santo a Santo, una lunga pedalata di raccolta fondi contro i tumori cerebrali – circa 1200 chilometri in soli sei giorni – partirà il 31 maggio da Napoli, passerà da Roma, Livorno, Genova, Milano e Trento, per chiudere la volata sabato 5 giugno nel Sagrato della Basilica del Santo, come ormai tradizione vuole.

Si tratterà di una staffetta in cui verranno toccate le città in cui la fondazione ha finanziato dei progetti di ricerca sui tumori cerebrali. Protagonista di questa impresa ciclistica è Fabio Celeghin, 48 anni, vicepresidente della Fondazione Giovanni Celeghin e grande appassionato di ciclismo, come lo era il padre Giovanni. Nelle scorse edizioni sono stati pedalati circa 7mila chilometri e raccolti e donati 900mila euro.

Fabio Celeghin arriverà in bicicletta a Genova il 2 giugno intorno alle 16 e incontrerà il Tullio Florio, professore di farmacologia dell’Università di Genova, per il passaggio di un testimone e lo scatto di alcune foto. Il gruppo di farmacologia del DiMI, coordinato dal professor Florio ha portato avanti un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Celeghin.

Il programma di quest’anno

31/5 – partenza da Napoli (CEINGE) con arrivo a Roma (CNR e Università Tor Vergata)

1/6 – partenza da Roma con arrivo a Livorno

2/6 – partenza da Livorno con arrivo a Genova (Università di Genova)

3/6 – partenza da Genova con arrivo a Milano (Istituto Neurologico Besta)

4/6 – partenza da Milano con arrivo a Trento (CIBIO)

5/6 – partenza da Trento con arrivo a Padova (Sagrato della Basilica del Santo)

Questa 8° edizione è dedicata al professor Modesto Carli, scomparso lo scorso marzo: era stato coordinatore scientifico della fondazione fin dalla nascita della onlus. L’intero ricavato dell’evento verrà infatti destinato all’apertura di una borsa di studio intitolata proprio a Carli.