Da Sanremo all’Eurovision 2021, così i Maneskin hanno conquistato anche l’Europa

Liguria. Prima la vittoria a Sanremo nell’era del Covid, poi la salita sull’Olimpo europeo della musica contemporanea. I Måneskin vincono l’Eurovision Song Contest e riportano l’Italia in vetta. È a notte fonda, in un clima di unità nazionale, che su Twitter e sui social si scatena l’entusiasmo per questo gruppo di giovanissimi romani capitanati dal frontman Damiano.

Musicisti sfrontati che suonano rock. negli ultimi tre anni ha scalato le vette della musica italiana. L’esordio nel talent show X Factor nel 2019, poi la vittoria della 71° edizione di Sanremo, fino alla storica conquista nella notte di Eurovision 2021. Con 524 punti complessivi, di cui 318 ottenuti dal televoto europeo che si è rivelato decisivo per battere la seconda classificata, la Francia e la terza nazione classificata, la Svizzera.

Ed è tifo puro per loro nella notte magica della musica italiana, mentre si esibiscono tutti i protagonisti della musica europea, ed incitamento alla vittoria in cui sperano davvero tutti, dai famosi colleghi musicisti, ai giornalisti, al mondo della politica.

Ed è nel momento della proclamazione della prestigiosa vittoria, come si stesse assistendo ai campionati europei di calcio, che scrosciano gli applausi per i Maneskin. Da Fedez alla Ferragni (che invita i suoi milioni di followers mondiali a votarli), dall’ex premier Giuseppe Conte fino ad un normalmente paludato Palazzo Chigi che in questa occasione si lascia andare e twitta: “Complimenti ai vincitori”.

E’ un coro unanime ed entusiasmo alle stelle per una vittoria che arriva dopo anni di speranze, ma con il carniere vuoto. E si va lontano nel tempo, al 1964 con la vittoria di Gigliola Cinquetti, o nel 1990 con Toto Cutugno per arrivare al 2019 con il pregiato secondo posto di Mahmood, fino a questa notte per vedere di nuovo una vittoria italiana con il meritatissimo trionfo dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021.

Ed è la loro canzone “Zitti e buoni” e quel refrain: “Siamo fuori di testa” a conquistare il consenso e i voti del pubblico e della giuria ad aver reso orgoglioso il primo talent scout, coach e mentore che ha creduto in loro e li ha scoperti, quel talentuoso Manuel Agnelli che a X Factor ha puntato sul gruppo, affinato con i suoi consigli il loro acerbo talento e che dopo un secondo posto proprio a X Factor li ha visti trionfare alla kermesse sanremese.

Stanotte il primo posto a Eurovision 2021, un en plein, considerato che hanno vinto anche il primo premio come miglior testo.