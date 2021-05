Da Parigi a Begato, trenta studenti di Science Po studiano la demolizione della Diga

Genova. Da Saint Germain des prés, a Parigi, fino a Begato, Genova, per studiare il progetto di demolizione della Diga e di rigenerazione del quartiere. Trenta studenti del master avanzato di Strategie territoriali e urbane di Science Po, una delle più importanti Grande école francesi (frequentata da cinque presidenti Emmanuel Macron, François Hollande, Jacques Chirac e Georges Pompidou) saranno a Genova, accompagnati dal direttore del corso Marco Cremaschi.

Begato sarà solo uno dei piani al centro del viaggio didattica, visto che Genova sta lanciando iniziative anche per il centro storico, ha una zona portuale in costante cambiamento con l’Hennebique e il Waterfront Levante, per non parlare del progetto del Parco del Polcevera.

Gli studenti sono in parte architetti, in parte geografi e scienziati politici. Questa mattina nel salone di Rappresentanza di palazzo Tursi, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Genova Simonetta Cenci ha tenuto una relazione illustrando i grandi progetti di rigenerazione urbana attivi.

“Genova e la sua visione urbanistica per il futuro della città è stata scelta come unica tappa in Italia da una prestigiosa scuola di Parigi e questo ci deve rendere tutti orgogliosi – ha commentato l’assessore – i giovani che abbiamo ricevuto oggi visiteranno Genova, il centro storico e non solo, e potranno sicuramente portare con sé un’esperienza conoscitiva di una città in movimento, che guarda al proprio futuro e punta sulla rigenerazione urbana per una profonda operazione di rivitalizzazione e di attrattività a medio e lungo termine”.

Gli studenti saranno poi nel quartiere di Begato alle 10 di domattina per un sopralluogo insieme all’assessore regionale all’Urbanistica e a cui prenderà parte anche l’amministratore unico di arte Genova Girolamo Cotena. Dopo una breve illustrazione dell’operazione presso il Paladiamante studenti e professori effettueranno una visita guidata al cantiere.

D’altronde la Francia, con le sue vere e proprie città-banlieue, sta da tempo cercando come ripensare, smantellare e ricostruire un modello urbanistico che dagli anni Settanta a oggi ha reso difficoltosa la gestione sociale ed economica delle periferie, trasformati in veri e propri ghetti. In tal senso, l’esempio di Begato, si pone come progetto virtuoso sul fronte della gestione degli abitanti (trasferiti in altre case), dei cantieri (comunicati nei vari passaggi e fasi), della creazione delle nuove strutture (condivisa in parte con la popolazione).

Nel primo pomeriggio ci sarà una conferenza stampa per fare il punto sulla visita ma durante la quale è prevista l’illustrazione di un documento relativo all’intero progetto. Inoltre si farà il punto sui lavori in corso.

Rispetto all’avvio dei cantieri l’edificio noto come “diga bianca” è stato quasi completamente smantellato. Si passerà successivamente alla “diga rossa”. Tuttavia diversi residenti della zona hanno lamentato l’assenza di lavorazione durante alcune giornate e sono rimasti delusi dalla mancata riapertura di via Maritano, prevista per la fine di maggio e rinviata – per ora – alle fine di giugno.