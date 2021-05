Crollo della diga di Rapallo, la Procura chiede il rinvio a giudizio per il progettista e il dirigente del genio civile

Genova. Il pubblico ministero Walter Cotugno e l’aggiunto Paolo D’Ovidio hanno chiesto il rinvio a giudizio per le due persone indagate per la mareggiata che il 30 ottobre 2018 devastò la diga di Rapallo provocando il naufragio di 225 imbarcazioni di lusso tra le quali anche lo yacht di Pier Silvio Berlusconi.

Si tratta del progettista della struttura, Ernesto La Barbera (difeso dagli avvocati Simone Vernazza e Daniela Adamo) e del dirigente del Genio civile Alessandro Pentimalli (avvocato Claudio Zadra). Le accuse sono di disastro colposo e naufragio. Secondo l’accusa i lavori di rinforzo a cui la diga era stata sottoposta poco tempo prima della mareggiata avrebbero avuto difetti nella progettazione e non vi sarebbero state le prescrizioni tecniche e la vigilanza da parte del Genio civile. In particolare scrive il pm il progettista non effettuò la “verifica di stabilità al ribaltamento. Verifica particolarmente rilevante in relazione all’innalzamento di un muro paraonde destinato a ricevere le sollecitazioni del moto ondoso”. E il dirigente “malgrado la obbligatoria verifica di stabilità al ribaltamento fosse del tutto assente nel progetto” aveva approvato la relazione tecnica ed i disegni presentati “attestandone, erratamente, l’esattezza”.

Le onde in certi momenti avevano avuto superato i 10 metri di altezza e la loro forza abbattè completamente la diga del porto turistico Carlo Riva. La forza dell’acqua causò la rottura degli ormeggi di centinaia di imbarcazioni finite poi sulla spiaggia, sulle scogliere del lungomare e su quelle che proteggono l’antico castello simbolo della città