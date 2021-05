Croce rosa di Rivarolo, arriva la disinfezione 4.0 con Insenso Gate

Genova. Inaugurato e installato nella sede della Croce rosa di Rivarolo un avvenieristico sistema di disinfezione delle persone a disposizione del

personale ma anche di tutte le persone che accedono alla struttura per la prenotazione di servizi.

Si chiama Insenso Gate e in soli 1,4 secondi di attraversamento disinfetta chi lo attraversa: fino a 1.300 persone l’ora in modo completo, dal capo alla suola delle scarpe, attivo 24 h su 24.

Il virucida utilizzato da Insenso Gate, spruzzato in modo nebulizzato durante l’attraversamento (cioè senza umidità residua) è assolutamente naturale, nonchè atossico, anallergico, incolore, inodore e insapore, e così innocuo da poter essere tranquillamente respirato o addirittura ingerito da bambini o anziani spiega la Croce rosa in una nota.

Tuttavia il sistema, realizzato dalla Welcome SpA, è più potente del cloro (3 volte) e dell’ozono (1,5 volte) e può essere usato per combattere e distruggere il virus per oltre 20 ore dopo l’aspersione. La disinfezione avviene non solo da COVID, ma anche da altri 100 ceppi patogeni (es. Legionella, Escherichia Coli, Influenza tipo A, HIV ecc.)

A breve potrà interfacciarsi con i sistemi di gestione della Croce Rosa Rivarolese e rilevare le informazioni che esso le richiederà: lettura di badge, di pass vaccinali, documenti ecc. e , se si vorrà, fornire in modalità wi-fi agli attraversanti informazioni utili ai servizi prestati.