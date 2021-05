Covid, oltre 300mila liguri vaccinati con la seconda dose. I nuovi casi sono 61, e i ricoveri continuano a scendere

Genova. Sono 61 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.140 tamponi molecolari e 1.224 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino inviato dalla Regione. Non si arresta la discesa degli ospedalizzati (9 in meno rispetto a ieri) e si registrano 3 decessi relativo alla giornata di ieri.

Ma son le vaccinazioni a tener banco: nelle ultime 24h è stata superata la soglia dei 300 mila liguri vaccinati che hanno completato il ciclo con la seconda dose (ove necessaria), arrivando quindi a sfiorare il 20% del totale della popolazione della nostra regione.

La maggior parte dei nuovi contagi è in provincia di Genova (40), poi Savona (7), La Spezia (8) e Imperia (6). La maggior parte dei casi totali attuali (3.146 in Liguria, 40 meno di ieri con 98 nuovi guariti) risiede in provincia di Genova (1.703).

Negli ospedali liguri ci sono oggi 224 ricoverati, di cui 40 in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri. Al San Martino sono 45, al Galliera 16, al Villa Scassi 47, a Sestri Levante 8. Il bilancio totale delle vittime è salito a 4.308. In isolamento domiciliare 1.583 positivi, 111 in meno. In sorveglianza attiva 2.345 persone.