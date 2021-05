Covid, La Liguria continuerà a vaccinare con AstraZeneca: “La programmazione non cambia”

Genova. Chi sperava di “scamparsi” il vaccino AstraZeneca per ora deve rassegnarsi: in Liguria, a differenza di quanto deciso in altre Regioni dopo che la Commissione Ue ha bloccato le nuove forniture, il farmaco continuerà ad essere somministrato come prima dose alle persone nella fascia 60-79 anni.

“Andiamo avanti a vaccinare perché ne abbiamo una sufficiente programmazione, ammesso che nei prossimi giorni non cambino le quantità in arrivo – ha confermato il governatore Giovanni Toti in conferenza stampa -. Di AstraZeneca abbiamo fatto un po’ meno di 150mila dosi, quindi in base a quelli che usiamo adesso e rispetto alle seconde dosi che dovremo fare sulle prossime scadenze trimestrali al momento la programmazione non cambia“.

Alla luce di quanto verificato da Alisa e condiviso in una riunione nel pomeriggio con il responsabile della prevenzione Filippo Ansaldi, in Liguria non ci sarebbe il rischio di non avere più abbastanza dosi per garantire i richiami a chi si è già vaccinato con la prima dose AstraZeneca. Per questo, almeno per ora, non si procederà ad accantonare le fiale ma si andrà avanti secondo le previsioni. E questo nonostante si registri un pesante rallentamento nelle prenotazioni che costringe gli hub a lavorare a regime dimezzato rispetto alle potenzialità.

Questa sera alle 23.00, intanto, si aprono le prenotazioni per la fascia 55-59 anni sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it e da domani mattina su tutti gli altri canali. In queste ore gli under 60 che erano già prenotati attraverso il medico di famiglia prima dello stop ad AstraZeneca stanno ricevendo gli sms con data e ora per la vaccinazione. Dal 13 maggio alle 8.00 del mattino potranno prenotarsi tutti i lavoratori del settore scolastico (docenti e non docenti) chiamando il numero verde 800 938 818. Si ricorda che al momento gli under 60 non possono ricevere AstraZeneca.

Inoltre, ha aggiunto Toti, “a partire dalla prossima settimana partiremo con le vaccinazioni dei donatori di sangue. Entro la settimana daremo le modalità. Saranno gestite dal centro donazioni, quindi avverranno negli spazi dedicati alla donazione di sangue”.