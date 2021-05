Covid, Gagliardi (Cambiamo!): “Sì a riapertura piscine indoor”

Roma. “E’ più che comprensibile il malcontento espresso delle piscine al chiuso per il dl riaperture: ogni giorno che passa significa maggiori perdite, con il rischio che numerosi impianti non siano più in grado di riaprire”. Lo dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.

“Le ricadute, anche sul piano occupazionali, sono evidenti – aggiunge – Con adeguati protocolli, le piscine, anche quelle indoor, possono tornare ad essere frequentate senza rischi per gli utenti”.

“Al contrario, l’attività fisica in acqua è una pratica sportiva notoriamente positiva per la salute – ricorda – Insistiamo perciò affinché il governo anticipi la riaperture di queste strutture o preveda sostegni adeguati per una categoria tanto penalizzata”, conclude.