Covid, continua la lunga discesa. Toti: “Dati in calo, Liguria verso la zona bianca”

Genova. I numeri della pandemia continuano a calare in Liguria come nel resto del paese, il la lunga “discesa” sembra oramai essersi consolidata: “l Covid continua a perdere terreno in Liguria – , commenta il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Giovanni Toti – ci stiamo avviando senza sorprese alla zona bianca”

“Ancora in calo – prosegue Toti –il totale dei casi positivi (-74) e la pressione ospedaliera. In tutta la Liguria ci sono 150 pazienti ricoverati, 13 in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono 33 i pazienti in terapia intensiva, 117 i ricoverati nei reparti di media intensità di cura: la Liguria rimane quindi saldamente al di sotto dei parametri di rischio decisi dal governo. Calano significativamente anche i cittadini in isolamento domiciliare (-42 da ieri), segno che il Covid sta effettivamente circolando sempre meno in Liguria”.

Per quanto riguarda l’incidenza, “i numeri rimangono molto al di sotto dell’area di rischio – aggiunge Toti – per cui procediamo senza sorprese verso la zona bianca dal 7 giugno. C’è stato un lieve aumento a Genova, dovuto alla trasmissione, oggi, di 44 tamponi effettuati nel mese di marzo da un laboratorio privato. Ovviamente, essendo riferiti ai mesi scorsi, non incideranno in alcun modo sulle valutazioni ministeriali della nostra regione. Nonostante questo, l’incidenza media settimanale per 100mila abitanti rimane, in Liguria, a 29 casi positivi: 27 a Savona, 29 a Spezia, 20 a Imperia e 29 a Genova”.

“Nelle ultime 24 ore – prosegue il governatore – abbiamo registrato 1 solo decesso, di un uomo di 89 anni al Villa Scassi. Rimane il dolore per chi non ce l’ha fatta, nella consapevolezza che, mano a mano che procede la campagna vaccinale, arriveremo, spero il prima possibile, ad azzerare questa triste conta”.

A questo proposito il presidente Toti ha ricordato che “lunedì 31 alle ore 23 partirà il secondo OpenDay per chi, sopra i 18 anni, sceglie volontariamente di prenotare un vaccino AstraZeneca o Johnson“. Le dosi a disposizione saranno 24.329.

Ieri sera sono partite anche le prenotazioni per la fascia 40-44 anni sul portale online prenotovaccino.regione.liguria.it: alle 18 di oggi erano già quasi 16mila (15.952) quelle andate a buon fine (1.489 in Asl1; 2.757 in Asl2; 7.677 in Asl3; 1.469 in Asl4 e 2.560 in Asl5). E da lunedì mattina i liguri in questa fascia di età potranno prenotarsi anche attraverso gli altri canali (numero verde 800 938818, farmacie abilitate al servizio Cup, sportelli Cup di Asl e ospedali).

In merito alla campagna vaccinale, “la Liguria è al 96% dei vaccini somministrati rispetto a quelli consegnati – afferma Toti – Oggi siamo arrivati a quasi 938mila dosi somministrate (937.799) di cui oltre 320mila seconde dosi (320.356)”. Nelle ultime 24 ore, sono stati somministrati 9.684 vaccini di cui 6.225 vaccini freeze e 3.459 di tipo cold.

Per quanto riguarda le prenotazioni, ecco i numeri degli under 60. Nella fascia 45/49 anni le persone che hanno fissato l’appuntamento per il vaccino sono 37.389, mentre 49.698 i 50/54enni e 54.435 i 55-59enni. Le persone appartenenti alla categoria del personale scolastico, ad esclusione dei 55-67 prenotati, sono 6.547. Passando ai vulnerabili under 60, le prenotazioni sono 22.319, mentre i disabili gravi 4.527. Riguardo agli over 60, le persone prenotate per la fascia 60/64 anni sono 42.979, 38.385 quelle nella fascia 65/69 anni, 55.779 i 70/74enni, 49.204 coloro che hanno 75/79 anni e 96.605 gli over 80. Infine, le persone ultravulnerabili prenotate dal Cup ad oggi sono 68.586, su un totale di 72.204 prenotabili, indicati fino ad oggi dai medici di medicina generale. In totale le prenotazioni effettuate dai medici di famiglia su piattaforma LD appartenenti a categorie particolari sono 52.080.