Covid, chiude il punto tamponi di Porta Siberia: venerdì 28 ultimo giorno

Genova. In considerazione del “progressivo ritorno alla normalità e alla significativa riduzione delle richieste di tamponi antigenici”, la Asl3 ha deciso di chiudere a partire dal 31 maggio l’attività del punto tamponi di Porta Siberia. Lo comunica l’azienda sanitaria in una nota.

L’ultimo giorno utile per effettuare i tamponi sarà quindi venerdì 28 maggio.

L’attività di esecuzione di tamponi rapidi proseguirà invece – spiega la Asl3 – nei centri di Villa Bombrini (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13) e di Recco (dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12).

“Villa Bombrini rappresenta il punto nodale per l’attività anti-Covid Asl3, in quanto – ricorda la nota della Asl3 – oltre all’attività di effettuazione tamponi, è sede del Centro Contact Tracing e punto vaccinale anti-Covid; la medesima sede, qualora fosse necessario, è idonea anche per una eventuale implementazione del servizio tamponi già attivo”.

Il punto tamponi di Porta Siberia, in una prima fase ospitato presso la Commenda di Prè, dal 1° ottobre 2020 ha effettuato oltre 24.500 tamponi rapidi a cui si aggiungono 975 tamponi molecolari per conferma della eventuale positività riscontrata con il tampone antigenico.

Lo smantellamento del punto tamponi gratuiti in centro città costringerà quindi i genovesi che hanno esigenza di fare il tampone rapido per ottenere il green pass per andare in ferie o anche solo per partecipare a un matrimonio (in questo articolo spieghiamo in dettaglio a cosa serve il green pass e come si ottiene) a recarsi a Cornigliano nel ponente oppure a farlo esclusivamente a pagamento nelle farmacie oppure nei centri privati.