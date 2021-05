Coronavirus, in Liguria 58 nuovi positivi e un solo decesso registrato

Genova. Sono 58 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.058 tamponi molecolari e 1.556 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino inviato dalla Regione. Non si arresta la discesa degli ospedalizzati (4 in meno rispetto a ieri) e si registra un decesso relativo alla giornata di ieri.

La maggior parte dei nuovi contagi è in provincia di Genova (23), poi Savona (20), La Spezia (10) e Imperia (5). La maggior parte dei casi totali attuali (3.186 in Liguria, 56 meno di ieri con 113 nuovi guariti) risiede in provincia di Genova (1.726).

Negli ospedali liguri ci sono oggi 233 ricoverati, di cui 43 in terapia intensiva. Al San Martino sono 46, al Galliera 19, al Villa Scassi 48, a Sestri Levante 10. Il bilancio totale delle vittime è salito a 4.305. In isolamento domiciliare 1.694 positivi, 117 in meno. In sorveglianza attiva 2.506 persone.

Per quanto riguarda i vaccini, è stato somministrato il 94% delle dosi consegnate, cioè 856.974 su 906.970. Sono 292.497 i vaccinati a ciclo completo con Pfizer o Moderna, 7.110 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.