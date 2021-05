Coronavirus, in Liguria 152 nuovi positivi e scendono ancora gli ospedalizzati

Genova. Sono 152 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.087 tamponi molecolari e 1.640 test rapidi antigenici secondo l’ultimo bollettino della Regione. Continuano a calare gli ospedalizzati, oggi 436 (rispetto a ieri 7 in meno) di cui 52 in terapia intensiva, e si registrano 2 deceduti.

La maggior parte dei casi si registra alla Spezia con 48 nuovi contagi. Seguono Genova e Savona (35) e Imperia (23). Complessivamente i positivi totali scendono a 4.805 (83 in meno) con 233 nuovi guariti.

Nel capoluogo dell’estremo Levante ligure, infatti, si è sviluppato un cluster dopo una festa di compleanno organizzata a casa di un bambino che frequenta l’asilo. In tutto risultano accertata una ventina di positivi e un centinaio di persone in quarantena.

Questa la situazione negli ospedali della provincia di Genova: al San Martino 75 ricoverati, al Galliera 57, al Gaslini 2, al Villa Scassi 88, a Sestri Levante 23. In isolamento domiciliare 3.642 persone (rispetto a ieri 97 in più). In sorveglianza attiva 4.711 soggetti. Il bilancio delle vittime sale a 4.243 da inizio emergenza.

Per quanto riguarda i vaccini sono state somministrate 707.084 dosi su 763.700 consegnate, cioè il 93%. In Liguria sono 247.333 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con Pfizer o Moderna, 595 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.