Coronavirus, in Liguria 133 nuovi positivi e ospedalizzati in continua diminuzione

Genova. Sono 133 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.407 tamponi molecolari e 2.706 test rapidi antigenici. Sono i dati del bollettino della Regione. Prosegue la discesa degli ospedalizzati (oggi 469 in Liguria, 27 meno di ieri) con 9 decessi registrati.

I nuovi contagi sono principalmente in provincia di Genova (63), poi Imperia e La Spezia (24) e Savona (22). La maggior parte dei casi attualmente positivi (che sono 4.984 in tutta la Liguria, 106 in meno con 230 nuovi guariti) si concentra in provincia di Genova (2.649).

Per quanto riguarda gli ospedali genovesi, al San Martino si contano 76 ricoverati, al Galliera 59, al Gaslini 3, al Villa Scassi 91, a Sestri Levante 26. In isolamento domiciliare 237 pazienti in meno (3.812 in totale) mentre il bilancio delle vittime sale a 4.236. In sorveglianza attiva 4.969 soggetti di cui 1.759 in Asl 3 e 346 in Asl 4.

I vaccini somministrati sono il 91%, cioè 692.662 dosi su 763.700. Con Pfizer e Moderna hanno concluso il ciclo vaccinale 238.662 persone, con AstraZeneca e Johnson & Johnson 348.