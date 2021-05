Coronavirus, contagi in veloce discesa in Liguria e gli ospedali si svuotano: a Malattie infettive un solo paziente positivo

Genova. “Si conferma una discesa anche più veloce di quanto ci aspettassimo. Siamo a 22/23 positivi per 100 mila abitanti, quindi molto sotto la media italiana che è tra i 40 e 50 casi ogni 100 mila abitanti e molto al di sotto dell’area di rischio. Procediamo quindi verso la zona bianca il 7 giugno”. Lo ha detto ieri sera il presidente Toti sull’incidenza del Coronavirus in Liguria nella conferenza stampa del venerdì in cui vengono illustrati i dati dell’ultimo report inviato all’Iss.

“Il quadro epidemiologico nella nostra regione – ha spiegato Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa – è in costante miglioramento, con un calo dell’incidenza giornaliera che si attesta intorno a 0.4 casi su 10.000, avevamo superato i 3 casi su 10.000 abitanti durante la terza ondata. Il parametro RT è pari 0.69 che, con l’incidenza attuale, ci collocherebbe in zona bianca”.

“Gli ospedali – ha detto Angelo Gratarola, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell’ospedale policlinico San Martino – si stanno progressivamente svuotando, anche le terapie intensive, che oggi raggiungono il valore di 36, quindi 1/3 rispetto al punto massimo di questa terza ondata. Stiamo riconvertendo, anche in questi settori delicati, posti letto, per far si che la grande chirurgia, che necessita di protezione post-operatoria, possa svolgerli in assoluta tranquillità”.

A confermare la situazione negli ospedali c’è anche Matteo Bassetti: “Siamo arrivati a questa sera, nel reparto di Malattie Infettive, con solo 1 paziente Covid positivo. Non succedeva dalla prima settimana di luglio del 2020. La discesa è stata repentina e drastica”.

