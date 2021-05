Coronavirus, ancora in calo i nuovi positivi e i ricoveri in Liguria

strong>Genova. Sono 219 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.400 tamponi molecolari e 2.472 test antigenici rapidi. Sono le cifre del bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Gli ospedalizzati sono in continuo calo (13 in meno da ieri) mentre si registrano 6 decessi.

La maggior parte dei nuovi contagi è in provincia di Genova (103), seguita da Savona (42), Imperia (37) e La Spezia (34). A Genova c’è anche la maggior parte dei casi totali, 2.947 su 5.578, in calo rispetto a ieri (51 in meno) con 264 nuovi guariti.

In tutto sono 522 in Liguria i ricoverati, di cui 63 in terapia intensiva (2 meno di ieri). Il San Martino scende sotto quota 90 (oggi 88, cioè 7 in meno), al Galliera sono 61, al Villa Scassi 87, a Sestri Levante 35. In isolamento domiciliare 5011 persone (75 in piu di ieri), in sorveglianza attiva 5.966 soggetti. Il bilancio delle vittime sale a 4.189.

I vaccini somministrati sono il 96%, cioè 621.890 dosi su 649.680 consegnati. In Liguria 196.028

persone hanno completato il ciclo con Pfizer o Moderna, 35 con AstraZeneca.