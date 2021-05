Coronavirus: a Genova 44 nuovi contagi, continua il calo degli ospedalizzati

Genova. Sono 111 i nuovi positivi al coronavirus su 3.655 tamponi molecolari e 2.800 test rapidi antigenici secondo il bollettino della Regione. Continua la discesa degli ospedalizzati che sono 12 meno di ieri e 266 in tutta la Liguria. Si registrano ancora 3 decessi.

In provincia di Genova si registrano 44 nuovi contagi (di cui 41 in Asl 3), nell’Imperiese 25, nel Savonese 22, nello Spezzino 20.

In tutto sono 43 i posti occupati da positivi in terapia intensiva. Al San Martino si contano 47 ricoverati, al Galliera 27, al Villa Scassi 61, a Sestri Levante 14. In isolamento domiciliare 2.061 persone (326 in meno). Il bilancio delle vittime sale a 4.299 da inizio emergenza.

I positivi attuali sono 3.411, cioè 16 in meno con 124 nuovi guariti. La maggior parte sono concentrati in provincia di Genova (1.802). In sorveglianza attiva 2.830 soggetti.

Per quanto riguarda i vaccini, sono state somministrate 832.921 dosi su 890.570 consegnate, il 94%. Ad oggi risultano completamente immunizzate 287.669 persone con vaccini Pfizer o Moderna e 5.437 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.