Coronavirus, 77enne rifiuta il vaccino e muore: primo caso al San Martino di Genova

Genova. “È deceduto, nonostante tutte le cure prestate, a causa di una polmonite grave da SarsCoV-2 un signore di 77 anni, ricoverato prima in Malattie infettive e poi in rianimazione. Si è trattato del primo decesso di un paziente che aveva deliberatamente rifiutato il vaccino per Covid avvenuto al policlinico San Martino di Genova”.

Ne ha dato notizia con un post su Facebook l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, che ancora negli scorsi giorni aveva parlato di un paziente che lottava tra la vita e la morte dopo aver rifiutato il vaccino.

“Rifiutare oggi il vaccino per il Covid equivale a mettere a rischio la nostra vita – ha aggiunto Bassetti -. Chi è oggi contro il vaccino per il Covid non solo è contro la scienza, ma è soprattutto contro la propria salute e quella delle persone che abbiamo intorno”.

“Il vaccino salva la vita. Non dimentichiamolo”, ha concluso il medico genovese.