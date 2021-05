Coronavirus, 135 nuovi positivi in Liguria. Aumentano i ricoveri ma in calo le terapie intensive

Genova. Sono 135 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.2236 tamponi molecolari e 1.276test antigenici rapidi. Sono le cifre del bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Gli ospedalizzati sono in leggero aumento (4 in più da ieri) mentre si registrano 6 decessi.

La maggior parte dei nuovi contagi è in provincia di Genova(84), seguita da Savona (35), Imperia (9) e La Spezia (7). A Genova c’è anche la maggior parte dei casi totali, 2.908 su 5.490, in calo rispetto a ieri (113 in meno) con 242 nuovi guariti.

In tutto sono 540 in Liguria i ricoverati, di cui 60 in terapia intensiva (1 meno di ieri). Il San Martino registra 86 ricoveri, al Galliera sono 69, al Villa Scassi 94, a Sestri Levante 35. In isolamento domiciliare 4827 persone (234 in meno di ieri), in sorveglianza attiva 5.758 soggetti. Il bilancio delle vittime sale a 4.200.

I vaccini somministrati sono il 90%, cioè 635.894 dosi su 760.880 consegnati. In Liguria 205.877

persone hanno completato il ciclo con Pfizer o Moderna, 35 con AstraZeneca.