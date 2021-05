Cornigliano, parte la raccolta firme: “Basta degrado nel parco di Valletta Rio San Pietro”

Genova. Ripristinare e mettere in sicurezza al più presto Valletta Rio San Pietro, uno dei parchi urbani più grandi di Genova situato alle spalle di Cornigliano. È quello che chiede un gruppo di cittadini della delegazione che ha avviato una raccolta firme online indirizzata al sindaco di Genova Marco Bucci e al presidente della Liguria Giovanni Toti.

“Precisiamo che non siamo nessun partito politico, nessuna associazione, ma un gruppo di cittadini liberi che hanno deciso di non essere più indifferenti al decadimento della valletta e al silenzio delle istituzioni, le stesse che vent’anni or sono hanno illuso i cittadini inaugurando un parco inaccessibile a molti e col tempo abbandonato a sé stesso – scrivono i promotori -. Riteniamo che la Valletta Rio San Pietro sia una risorsa preziosa per tutte e tutti”.

L’idea è nata due domeniche fa nel corso di un passeggiate nel parco con cittadini di Cornigliano, Coronata e altri quartieri. Il nuovo appuntamento è per lunedì 31 maggio alle ore 19.30 presso l’ingresso dell’area Dufour per la raccolta di tutti i modelli firmati.

La valletta si sviluppa sulle alture di via Cervetto ed è attraversata da due corsi d’acqua, il rio San Pietro e il rio Roncallo. Nel parco ci sono aree gioco per bambini, una pista di pattinaggio, percorsi pedonali, ginnici e per mountain bike, attività di birdwatching e orti urbani.

Nonostante lavori di manutenzione avviati nel 1998 e vari progetti di riqualificazione avviati e poi abbandonati, il parco oggi versa ancora in uno stato di degrado. “Oggi non si osserva altro che un selciato impraticabile, giochi per bambini bruciati, un impianto di illuminazione mai attivato – spiegano i cittadini promotori -. Quello che potrebbe essere, e che è stato in passato, un luogo di ritrovo sociale incontaminato e bucolico, nonché un polmone verde idilliaco per la città, oggi fatica ad essere ricordato per la sua bellezza di un tempo”.