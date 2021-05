Copertura del Bisagno, sette giorni per liberare le aree di cantiere e ripristinare la viabilità normale

Dalle 20 di giovedì 3 giugno alle 20 del 10 giugno, nell’ambito dei lavori per il recupero funzionale del torrente Bisagno, all’intersezione tra via Cadorna, viale B. Bisagno, viale Duca d’Aosta e corso B. Ayres, vengono ridotte le occupazioni stradali per la conclusione delle fasi esecutive e ripristino della nuova viabilità, alla presenza di personale della direzione Mobilità. Il regolamento del traffico è eseguito dalla Polizia Locale. È confermato il limite di velocità a 30 chilometri all’ora. Nessuna modifica ai percorsi pedonali e dei mezzi pubblici.

Nell’ambito del progetto Equinix2 Africa Cable (di cui Genova diventerà sede con un hub digitale di collegamento tra Africa, Europa e Medio Oriente), lavori di scavo per l’interramento di cavidotti nei municipiBassa Val Bisagno e Medio Levante.

Da lunedì 31 maggio al 25 giugno nella fascia oraria tra le 9 e le 17.30) in via Pisa, nel tratto compreso tra via Boselli e via dei Maristi, è istituito il senso unico alternato regolato da movieri e il limite di velocità a 30 chilometri all’ora. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Dal 3 giugno al 4 luglio (nella fascia oraria tra le 20 alle 6) in piazza Carloforte sono introdotti il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Dal 3 al 21 giugno (nella fascia oraria tra le 20 alle 6 per il tratto che interessa piazza Manzoni) in corso Galliera tra il civico 6 e ponte Castelfidardo sono introdotti il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Fino al 4 giugno, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, in corso Galliera, tra i civici 5 e 22, divieto di fermata sul lato Levante e limite di velocità di 30 chilometri all’ora. Dalle 21 del 3 maggio, divieto di fermata nei tratti interessati dalle lavorazioni. Sul lato Levante. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Fino al 9 giugno (nella fascia oraria tra le 8.30 e le 19, tranne che nei giorni di mercato merci varie di via Tortosa e nei giorni in cui sono previste manifestazioni sportive allo stadio Ferraris), in corso De Stefanis, lato ponente del tratto tra via del Faggio e civico 56, sono introdotti il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Dal 24 maggio, in via Pozzo, in piazza Tommaseo, in corso Buenos Aires 8dove sono in corso fino all’11 giugno anche scavi per posa nuova tubazione di Retelit digital services spa), via San Martino e via Bobbio per la posa dei cavi sono istituiti, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici. Le stesse strade sono interessate anche da lavori di scavo e posa tubazione di Retelit digital services spa dal 24 maggio all’11 giugno.

In via del Piano, fino al 30 maggio, lavori sul lato Levante tra piazza Carloforte e via Casata Centuriona. Sono previsti il limite massimo di 30 chilometri orari di velocità e il divieto di sosta e sanzione accessoria della rimozione. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Dal 31 maggio al 7 giugno, nell’ambito dei lavori di sistemazione idraulica del rio Cantarena, in via Cerruti, in adiacenza al letto del rio a cielo aperto, per consentire l’accesso ai mezzi di lavoro, sono istituiti il divieto di fermata e il limite massimo di 30 chilometri orari di velocità. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

In via della Superba iniziano i lavori per la realizzazione della strada di sponda Polcevera: fino all’11 giugno, in un tratto di via della Superba è istituito il senso unico alternato regolato da semaforo. Limite di velocità massimo 30 chilometri all’ora, divieto di sorpasso e di circolazione ai pedoni.

A San Martino, in largo Benzi, fino al 1° settembre, per lavori sui marciapiedi di via Pastore e viale Benedetto XV, è modificato il percorso pedonale per l’ospedale con la realizzazione di passerelle a sbalzo. È confermato il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Per i lavori Co.Civ. Terzo Valico dei Giovi, fino a lunedì 31 maggio, in via Gneo, nel tratto a nord dell’intersezione con via Monte Timone (alta Chiaravagna), per attività di scavo per lo spostamento di interferenze, è occupata in parte la sede stradale con conseguente istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 8-17 e da semaforo nelle altre fasce orarie. Limitazione della velocità a 30 chilometri all’ora. Nessuna modifica al percorso dei mezzi di trasporto pubblico.

Fino al 30 novembre, è prorogato il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla via Militare di Borzoli.

Fino al 31 dicembre, nell’ambito dell’adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna a Sestri Ponente, tra via Sestri e via Giotto, sono modificati la sosta veicolare, i percorsi pedonali e la disciplina viaria nel tratto tra via Hermada e il torrente. Limitazione della velocità a 30 chilometri all’ora. Nessuna deviazione dei veicoli pubblici.

In via Cornigliano, nell’ambito dei lavori di riqualificazione, fino alle 24 del 31 maggio, per l’asfaltatura del tratto a Ponente, è istituito il divieto di transito nella direttrice Ponente-Levante (a eccezione dei mezzi Amt e Amiu) e il senso unico alternato regolato da semaforo. Invariata la circolazione in direzione Centro-Ponente. Il limite di velocità è di 30 chilometri all’ora. Nei punti di maggiore criticità è previsto l’ausilio degli agenti della Polizia Locale. I veicoli privati diretti verso Levante sono dirottati sulla via Guido Rossa.

Fino al 30 maggio, in via del Borgo, per lavori di interramento di un elettrodotto di linea ad alta tensione di Terna, è introdotto il senso unico alternato, con precedenza per i veicoli diretti da mare a monte, e sono istituiti il limite massimo di velocità di 30 chilometri all’ora e il divieto di fermata, nel tratto tra i civici 8-12. Lavori di Terna anche in Lungobisagno Dalmazia e Istria fino al 1° luglio.

Dopo le prove di carico, sono in corso i lavori per l’installazione dell’illuminazione pubblica, delle ringhiere e la realizzazione dei marciapiedi del Ponte Don Acciai nel quartiere del Lagaccio, la cui riapertura in entrambi i sensi è prevista per i primi di giugno.

A Nervi, nel tratto compreso tra il sottopasso della stazione ferroviaria di Nervi fino alla Torre Groppallo (civico 26 r), dal 15 marzo per 200 giorni di lavorazione prevista, è stata autorizzata la rottura suolo da parte di Ireti spa per l’estensione delle reti gas e fognarie lungo la passeggiata Anita Garibaldi, I lavori comporteranno la chiusura al transito pedonale e veicolare nel tratto interessato.

In via San Carlo di Cese, viabilità con senso unico alternato semaforizzato. Fine lavori prevista: 30 maggio. Anche in via Fiorino, viabilità con senso unico alternato semaforizzato (Fine lavori prevista 30 giugno).

Fino alle 24 del 30 giugno, per i lavori di manutenzione del viadotto stradale tra via Camozzini e via delle Fabbriche a Voltri, è installato un impianto semaforico per la gestione del cantiere sul lato ponente.

In via delle Fabbriche a Voltri, è istituito un senso unico alternato, regolato da semafori, per lo spostamento dell’area di lavoro sul viadotto da via Camozzini. Non è prevista nessuna variazione o deviazione alle direttrici di marcia. Limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata nei tratti interessati dalle lavorazioni. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Nell’ambito dei lavori di demolizione della Diga di Begato, prosegue la chiusura del tratto di via Maritanocompreso tra il Paladiamante e via Cechov. Fino all’altezza del Paladiamante l’accesso a via Maritano avverrà da via Teglia. Per raggiungere via Cechov e la parte a monte di via Maritano, i veicoli dovranno transitare da via Vezzani, via Wagner e via Linneo. Per motivi tecnici di pubblica incolumità, su richiesta della Direzione Facility Management, è stata chiusa via Pinolla. La linea 270 Amt è stata riorganizzata.