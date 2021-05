Coop richiama anche in Liguria alcuni lotti di latte Candia

Liguria. I lotti EAN Bottiglia n° 3533631050009 e EAN confezione 6x25cl n° 3533630900589 con data di scadenza 05-09-21 delle bottiglie di 25 cl di Latte Candia Alta Digeribilità 1% di grassi in vendita presso i supermercati Coop sono stati richiamati dalla vendita. È stata proprio l’azienda a diffondere l’allerta sul proprio sito internet.

Nella nota si legge che il richiamo si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito di un difetto organolettico rilevato su alcune bottiglie di latte prodotto da Candia Italia spa nello stabilimento di via Giotto, 3 – 20054 Segrate (Mi).

Di conseguenza la Coop, con una nota, ha comunicato ai clienti che in alcune bottiglie dei punti vendita di Piemonte, Liguria e Lombardia, è stata osservata un’alterazione del latte che non presenta nessun rischio per la salute del consumatore.

Tuttavia, in via precauzionale, l’azienda ha proceduto al ritiro dalla vendita e al richiamo del lotto potenzialmente interessato da questo difetto.

Il latte è un alimento estremamente delicato. Se non conservato nel modo corretto, può portare ad intossicazioni alimentari anche serie. Una confezione non più sterile può causare la proliferazione di germi e batteri. Inoltre il latte può diventare acido e quindi non commestibile ben prima della data di scadenza. Per questo motivo, è importante non consumare il latte descritto qui sopra e, al contempo, bisognerebbe controllarlo sempre per bene quando lo si acquista. Il latte andato a male, nella maggior parte dei casi, è riconoscibile per via dell’odore o dell’aspetto. Con il passare dei giorni inizia a cagliare.

In caso di dubbi, quindi, è sempre meglio non consumarlo e non darlo ai bambini che essendo più delicati potrebbero stare male. Pertanto si invitano i consumatori che hanno acquistato il prodotto di restituirlo al punto vendita in cui lo hanno acquistato.

Numero di telefono: 800 514 110 (chiamata gratuita). Da lunedì a domenica dalle 9 alle 19.