Controlli dei carabinieri sui bus contro spaccio e borseggi: due arresti

Genova. Due arresti ieri pomeriggio da parte dei carabinieri nell’ambito dell’operazione Canguro, mirata attraverso controlli dinamici a bordo dei bus dell’Amt a rispondere alle segnalazioni di borseggi, spaccio ma anche aggressioni e minacce ad autisti e controllori.

A finire in manette sono stati due stranieri per spaccio di droga. Un giovane genovese e un marocchino sono stati denunciati invece per porto abusivo di coltello e altre due persone sono state denunciate per possesso di droga in modica quantità.

Per l’operazione il comando provinciale del capoluogo ligure ha impiegato complessivamente 44 carabinieri, 20 automezzi, effettuando 15 posti di filtraggio della circolazione stradale e sottoponendo a controllo circa 120 persone e oltre 50 veicoli. A bordo dei bus hanno operato squadre miste di controllo rapido composte da carabinieri in uniforme ed in abiti civili, che hanno effettuato decine di controlli a bordo dei bus di linea, nei pressi delle fermate e dei principali capolinea