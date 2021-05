“Contro il bullismo, il Comune insegna a menare”, il Pd attacca i corsi di krav maga patrocinati dal Municipio

Genova. “Contro il bullismo il Comune insegna a menare, sembra incredibile ma è proprio così”. Così inizia l’attacco di Alessandro Terrile, capogruppo del Pd in consiglio comunale, nei confronti di un’iniziativa patrocinata (anche finanziariamente) dal municipio Centro Est. L’iniziativa è un corso di arti marziali destinato a giovanissimi e adolescenti.

Non un tipo di arte marziale qualsiasi. Il corso è effettuato in collaborazione con la asd Genova Academy di Marco Morabito (che per altri progetti sull’autodifesa è stato coinvolto in passato dal Comune) e con docenti esperti I.K.M.O. nel settore didattico, comportamentale, gestionale, e di difesa personale.

I.K.M.O. è l’organizzazione che diffonde la pratica del Krav Maga, per chi non lo sapesse, un sistema di combattimento ravvicinato e autodifesa sviluppato negli anni Trenta e poi successivamente adottato dalle forze di difesa israeliane negli anni ’50. Tra le altre arti marziali ha una particolarità: non può essere praticato in forma sportiva perché punta soprattutto a zone del corpo (genitali, carotide, occhi) ritenute normalmente intoccabili, ed è privo di ogni regola poiché studiato per difesa e scopi militari.

L’altro aspetto poco chiaro della vicenda è che il corso sarebbe sotto forma di open day a pagamento (minimo, ma pur sempre a pagamento). Cosa che ha portato il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù a chiedere ai tecnici degli uffici una relazione sulla genesi del patrocinio. “L’associazione sportiva ha vinto un bando che noi abbiamo lanciato come amministrazione, ma i punteggi del bando sono stati assegnati da una giuria tecnica di cui né il presidente né i consiglieri fanno parte. Inoltre temo che si sia fatta confusione tra un bando lanciato in passato per corsi di autodifesa femminile e questa particolare iniziativa”.

“Ad ogni modo – continua Carratù – il progetto non insegna a menare, come dicono dal Pd, si propone di far capire ai ragazzi come reagire o non reagire, di fornire delle competenze anche sulla psicologia del bullismo, quindi no, non ho niente da eccepire al progetto”.

Ma il Pd non si ferma, anzi: “Interrogheremo la Giunta per chiarire in forza di quali criteri e con quale trasparenza Comune e Muncipio hanno deciso di finanziare un’attività del genere”.

Fa eco all’opposizione in consiglio comunale anche Walter Massa, Arci: “Sei vittima di bullismo? Vieni dai noi che con i soldi del Comune t’insegniamo a menare forte… Adesso manca solo un altro Municipio che sponsorizzi un poligono di tiro magari con lo slogan “sei vittima di bullismo? Ti hanno insegnato il krav maga ma ti hanno menato lo stesso perché erano in dieci? Vieni da noi che con una bella calibro 38 possono essere anche in dieci ma tu spari. Tanto paga il Comune di Genova. Don Milani si sta rivoltando nella tomba”.