Contributi a fondo perduto per le imprese sociali, in Liguria fino a 100.000 euro

Oggi più che mai è fondamentale l’aspetto sociale e umano di una comunità, sia a livello personale, sia a livello imprenditoriale. Per questo motivo è importante consentire alle imprese e cooperative di operare con mezzi e fondi che permettano di realizzare progetti sociali.

Attualmente esistono fondi per rafforzare o avviare le proprie attività. Si tratta di realtà che non hanno scopo di lucro, lavorano nell’ambito dell’economia sociale e realizzano ad esempio servizi educativi, di formazione e di inclusione, ma anche sanitari e scientifici.

In Liguria infatti c’è la possibilità, per imprese e cooperative sociali e ONLUS, di ottenere contributi a fondo perduto fino a 100.000 per sostenere e avviare queste attività attraverso spese per progettazione, consulenza, opere edili, macchinari e attrezzature.

Si tratta di un'occasione da non perdere per realizzare progetti di solidarietà, soprattutto in un periodo così delicato dal punto di vista sociale e lavorativo.