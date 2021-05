Consiglio metropolitano, nasce il gruppo “Coalizione civica per la città metropolitana-Linea condivisa”

Genova. Novità in arrivo per l’associazione Linea condivisa, anche il gruppo Coalizione civica in consiglio metropolitano aggiunge al proprio nome quello dell’associazione e della lista progressista Linea condivisa. Il nuovo gruppo si chiamerà infatti Coalizione civica per la città metropolitana-Linea condivisa.

“Sono molto soddisfatta del percorso che anche formalmente unisce Linea condivisa e Coalizione civica per la città metropolitana, che da sempre lavorano per rappresentare i bisogni del territorio nelle sedi istituzionali”, dichiara la consigliera metropolitana per Coalizione civica Daniela Tedeschi.

La decisione di unire Linea condivisa e Coalizione civica premia il percorso di confronto, collaborazione e impegno comune, portando avanti la scelta di rappresentare i territori, partendo dai problemi e dalle risorse della Liguria e dal confronto continuo con amministratrici e amministratori dei Comuni più piccoli, con le categorie, le associazioni, i cittadini.

“Ritengo che sia un passo avanti importante per unificare tutte le forze progressiste che sono presenti all’interno delle varie amministrazioni della nostra città metropolitana ma anche dell’intera Liguria”, aggiunge Giuliano Graziani di Coalizione civica.

La competenza della consigliera metropolitana Daniela Tedeschi si apre al confronto con i rappresentanti regionali e locali di Linea condivisa, insieme continueranno ad affrontare temi imprescindibili come quelli della tutela ambientale, dei diritti, della mobilità sostenibile, della salute, del sostegno alle aziende e alle lavoratrici e ai lavoratori del territorio di competenza.

“Linea condivisa è nata due anni fa come esperienza civica e progressista, con l’intento di confrontarsi nei processi politici della nostra regione e della nostra città – spiega il consigliere regionale di Linea condivisa Gianni Pastorino –. Abbiamo continuato a lavorare con i territori, confrontandoci con associazioni ed esperienze diverse, per cui Coalizione civica è stata un punto di riferimento soprattutto nelle aree interne della regione”.

Il passaggio di oggi traghetta Linea condivisa e Coalizione civica da un processo di confronto a un processo di elaborazione comune, come conferma il consigliere Pastorino. “Questa operazione mette in evidenza le caratteristiche migliori delle due esperienze: la voglia di confronto, il misurarsi con i problemi reali e concreti della gente, l’idea di portare processi innovativi nella pubblica amministrazione, la voglia di guardare l’evoluzione di questo territorio a partire dalle persone che vivono più disagi e si trovano più in difficoltà”.

Coalizione civica-Linea condivisa conferma la propria presenza alle elezioni metropolitane del 2022: “Ci saremo con le nostre idee e i nostri candidati per continuare a garantire una presenza progressista, ambientalista e un presidio di diritti e rappresentanza di tutti i territori”.