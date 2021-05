Consiglio comunale, approvata mozione su bilancio di genere e occupazione femminile

Genova. Promuovere l’istituzione del bilancio di genere, fare pressione sul governo affinché le risorse del recovery fund vengano utilizzate anche per contrastare il gender pay gap, ovvero il fenomeno per cui a parità di mansione un uomo viene retribuito più di una donna, ma anche tenere conto del fatto che l’occupazione femminile è stata quella a subire il colpo più pesante a causa della pandemia e quindi a introdurre o rafforzare azioni di inserimento lavorativo.

Sono alcuni dei punti sui quali una mozione, presentata dalla consigliera comunale della Lega Francesca Corso, chiede alla giunta e al sindaco di impegnarsi concretamente. La consigliera del Carroccio, che ha fatte proprie alcune istanze dell’associazione “Il giusto mezzo” ha sottolineato come ci sia molto da fare per l’equiparazione dei diritti all’istruzione e al lavoro tra i diversi generi.

La mozione, che tocca anche tematiche come le molestie sui luoghi di lavoro e la necessità di estendere a 5 mesi il congedo di paternità, è stata approvata all’unanimità dall’aula.

“Ho presentato una mozione su un tema molto importante che punta a lavorare concretamente a contrastare le discriminazioni di genere oggi acuite dalla pandemia attraverso l’utilizzo di quota parte del recovery fund, contrastando il Gender Pay Gap, potenziando i servizi, le forme innovative di Smart Working – dice Francesca Corso – la nostra società sta vivendo una forte denatalità e la disoccupazione femminile è in costante aumento e le risposte come welfare sociale sono insufficienti. Questa mozione che è stata approvata all’unanimità vede la Lega in prima linea a cercare azioni di contrasto della povertà e a favorire il reinserimento lavorativo per le donne in estremo stato di disagio”.