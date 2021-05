Congresso Pd, niente primarie per scegliere i nuovi segretari: a luglio quello genovese

Genova. Avrebbe potuto essere un modo per tornare a coinvolgere le persone, anche quelle esterne al partito, in un processo di ricostruzione e rinnovamento, ma alla fine ha prevalso un certo senso di concretezza e l’assemblea regionale del Partito Democratica, tenutasi ieri sera in streaming, convocata dalla presidente Cristina Lodi e dal segretario uscente Simone Farello, ha scelto di non utilizzare lo strumento delle primarie in vista dei prossimi congressi, quello provinciale e quello regionale.

Intanto si iniziano a delineare anche le tempistiche di questo congresso. Quello regionale, in Liguria, non si tiene dal 2014 ed è chiesto da tempo, soprattutto dopo le vicende che hanno portato alle ultime cocenti sconfitte elettorali (due tornate di regionali, una di comunali a Genova, soprattutto).

Avrebbe dovuto svolgersi entro l’estate, come indicato anche da una circolare della segreteria nazionale del partito ma l’ipotesi più probabile è che per quella data si riuscirà a tenere soltanto – si fa per dire – il congresso provinciale genovese, dove a lasciare la segreteria è Alberto Pandolfo, e nelle altre province.

Su questo fronte ormai delineati i contorni della sfida, che sarà tra due figure giovani ma già significative all’interno del partito: Federico Romeo, presidente del municipio Valpolcevera, area +Dem, sostenuto dagli “amministratori” mossi dal consigliere regionale Armando Sanna, da alcuni big come Basso o Burlando, e probabilmente anche da Base Riformista e poi Simone D’Angelo, già vicesegretario genovese, responsabile organizzativo, forte dell’endorsement degli orlandiani, dei Giovani democratici e degli ex popolari.