Confagricoltura Liguria costituisce l’associazione dei pensionati

Genova. Nuovainiziativa in seno a Confagricoltura Liguria. E’ stata infatti costituita in questi giorni l’associazione dei pensionati agricoltori di Confagricoltura, denominata “ANPA Province liguri“.

L’ANPA – Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori difende – a livello locale, nazionale ed europeo – gli interessi materiali e morali degli associati pensionati coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale e di tutti i pensionati che si riconoscono negli obiettivi dell’Associazione.

Promuove e attua, in collaborazione con la Confagricoltura, ogni iniziativa di studio, documentazione, contrattazione e organizzativa per il pieno riconoscimento dei diritti dei pensionati. Fin dal 1978 l’ANPA un soggiorno annuale dei pensionati in varie località turistiche.

L’ANPA ha costituito e fa parte, a livello nazionale, del cordinamento CUPLA che raggruppa i sindacati pensionati dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato e, a livello europeo, del CERA che raggruppa le associazioni dei pensionati e degli anziani delle organizzazioni agricole membri del COPA e di AGE Platform Europe, che raggruppa le associazioni europee dei pensionati e degli anziani, rappresentandoli nei confronti dell’Unione Europea.

Ma soprattutto ha costituito la Onlus “Senior – L’età della saggezza”, con la quale, grazie alle donazioni del 5 X 1.000, è stato possibile sostenere concretamente con una donazione l’emergenza post crollo del Ponte Morandi a Genova, acquistare numerose ambulanze e defibrillatori in tutta Italia, compreso un camper medico per visitare le persone indigenti, e supportare concretamente l’emergenza a seguito del terremoto in Centro Italia.

Da non dimenticare anche l’istituzione ed il sovvenzionamento del premio nazionale sull’Agricoltura Sociale.

L’assemblea costituente ligure ha eletto alla presidenza per il quadriennio 21 – 25, Antonio Michelucci, di Savona, e alla vice presidenza Enrico Mereta per il territorio genovese e Luciano Barla per l’imperiese..

L’ANPA – Confagricoltura ha costituito inoltre una propria rete di servizi alla persona per gli associati e gli anziani in genere, presente in ogni ufficio di Confagricoltura lungo tutto il territorio ligure.