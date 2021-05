Hate speech, ecco come funzionerà la commissione speciale Segre del Comune di Genova

Genova. È stata convocata oggi la commissione consiliare che deve licenziare la delibera per l’istituzione della cosiddetta commissione Segre per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza.

“La commissione speciale sarà una garanzia di libertà contro ogni istigazione all’odio ed ogni violenza politica – ha dichiarato in apertura della seduta Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Tursi – non solo quella fisica ma anche quella verbale, che soprattutto sui social spesso trascende i limiti di una legittima critica politica e del rispetto della libertà di pensiero altrui per diventare l’anticamera della violenza politica degli esagitati, che si sentono autorizzati dai post a passare alle vie di fatto per sopraffare chi la pensa diversamente da loro”.

Il 12 novembre 2019 il consiglio comunale di Genova aveva votato all’unanimità un ordine del giorno della maggioranza, proposto dallo stesso Mascia, che aveva impegnato sindaco e giunta a istituire la commissione speciale nonché a conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, la senatrice a vita scampata al lager di Auschwitz. A distanza di meno di una settimana, il 19 novembre 2019 la giunta comunale aveva deliberato la relativa proposta, che era stata portata all’ordine del giorno del consiglio comunale e approvata all’unanimità il 21 novembre successivo.

Il sindaco di Genova Marco Bucci conferì così l’onorificenza il 24 novembre 2019, in occasione del Premio Levi assegnato alla stessa Segre a Palazzo Ducale.

La commissione speciale avrà i seguenti compiti:

a) effettuare una valutazione degli episodi di violenza scatenati anche da violenza verbale

on-line, come l’hate speech, di particolare rilevanza nel nostro Comune che consistono in un intenso

ed estremo sentimento di avversione, rifiuto, ripugnanza, livore, astio e malanimo verso qualcuno;

b) effettuare un’analisi dei provvedimenti adottati negli ultimi anni in occasione di episodi

di violenza verbale e valutazione dell’efficacia degli stessi;

c) elaborare una serie di proposte operative o contributi al fine di perseguire il

miglioramento dell’efficacia ed adeguatezza delle risposte operative;

d) predisporre una relazione sui lavori della Commissione da portare all’attenzione del

Consiglio comunale;

La commissione speciale avrà durata fino al termine del mandato della corrente consigliatura, quindi alla metà del 2022.