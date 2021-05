Code in autostrada e auto ferma in Sopraelevata, a Genova ancora traffico in tilt

Genova. Un’altra mattinata difficile per il traffico a Genova. Oltre alle “normali” code in autostrada, intorno alle 8 un’auto è andata in panne sulla Sopraelevata in direzione Foce, causando code e rallentamenti.

Ripercussioni anche sulla viabilità alternativa con traffico bloccato nella zona di Dinegro e San Benigno in direzione centro.

Sulle autostrade continuano i disagi dovuti ai cantieri: si segnala un chilometro di coda in A12 in entrambe le direzioni per lavori tra Nervi e Recco e un chilometro di coda anche tra Nervi e Genova Est.

Situazione più difficile in A26 con 3 chilometri tra Ovada e Masone, sempre a causa di un cantiere.