CIVM: Roberto Malvasio alla “Sarnano-Sassotetto”

Ronco Scrivia. C’è anche Roberto Malvasio tra gli oltre 220 piloti che, nel fine settimana, si sfideranno alla cronoscalata “Sarnano-Sassotetto”, 30° Trofeo Lodovico Scarfiotti, prova d’apertura del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) valida, inoltre, quale prima gara del TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna) Centro e secondo round del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche.

Il pilota di Ronco Scrivia vi prenderà parte con la Seat Leon in configurazione TCR, una vettura 2 litri di cilindrata ed oltre 350 cv di potenza da lui già utilizzata lo scorso anno con soddisfazione alla “Cividale-Castelmonte”.

“Dopo l’’aperitivo’ alla Salita del Costo – osserva il portacolori della portacolori della Winners Rally Team – ripartiamo dalla gara marchigiana, un tracciato a me molto gradito e che si presta anche per le caratteristiche della Seat Leon. Ripartiamo contenti di poterlo fare e contenti di avere sempre qualcuno che ci dà una mano: l’obbiettivo è fare esperienza, divertirsi e tornare a casa soddisfatti. Dopo Sarnano, conto di essere al via della cronoscalata in Val Camonica e alla Trento-Bondone”.

La “Sarnano-Sassotetto” entrerà nel vivo venerdì con le operazioni preliminari; sabato ricognizioni del tracciato su due salite e domenica la gara.