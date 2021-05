Circolo Nautico Rapallo: cariche sociali e programma

Rapallo. Il Consiglio direttivo del Circolo Nautico Rapallo, neoeletto dall’assemblea dei soci del 16 maggio, si è riunito per la prima volta venerdì 21 maggio per l’attribuzione delle cariche sociali. Confermato presidente Manlio Meriggi, così come confermati alla vicepresidenza Maurizio Manzoli e Diego Zamorani.

Così gli altri incarichi all’interno del neoeletto Consiglio direttivo:

direttore sportivo e responsabile scuola vela e agonistica: Maurizio Manzoli;

responsabile mezzi nautici sociali: Massimiliano Antonini;

responsabile organizzazione regate: Giorgio Bardi;

segretario, direttore sede e pubbliche relazioni: Marco Losi;

tesoriere: Manlio Meriggi;

responsabile pontile: Diego Zamorani;

responsabile sicurezza, mezzi di trasporto sociali e magazzini: Stefano Meriggi.

Obiettivi del nuovo Consiglio direttivo sono la prosecuzione ed il potenziamento dell’attività della scuola vela e della squadra agonistica, nonché la continuazione dell’attività dell’organizzazione di regate, sempre alla ricerca di nuove idee e stimoli.

Dal 14 giugno riprendono i corsi di scuola vela estiva con il corso base rivolto ai ragazzi che vogliono cimentarsi per la prima volta con lo sport della vela; i più esperti potranno approfondire le proprie conoscenze nei corsi intermedi o avanzati. Per la tutela sanitaria i corsi avranno un numero limitato di partecipanti e per accontentare le molte richieste i corsi settimanali saranno sia “mattino” 9,30/13,00 sia “pomeriggio” 14,30/18,00. Sono aperte le iscrizioni on-line direttamente dal sito internet www.circolonauticorapallo.it dove sono indicate tutte le informazioni necessarie.

Il 4 luglio riprenderà l’attività “a mare” con il raduno sociale e la partecipazione alla giornata dedicata al rispetto delle donne “1000 Vele di solidarietà” Mettiamo un nastro rosso su tutte le barche: “È un cambio di rotta deciso che dobbiamo fare. Tutti insieme, donne e uomini, senza schieramenti di parte, pregiudizi o pensieri che dividano. Al contrario, come in un buon equipaggio i singoli individui, ognuno con le proprie caratteristiche, lavorano all’unisono per il raggiungimento di un risultato comune. Insieme proviamo a stendere un simbolico, lunghissimo nastro rosso lungo tutti gli 8000 chilometri di coste e laghi del nostro paese. Un inizio, certamente. Ma qualsiasi lungo viaggio, dice l’adagio, inizia sempre dal primo passo!”.

Importante compito del nuovo direttivo sarà l’attività di conservazione e di ricerca di spazi, nell’ambito della difficile situazione in essere nel porto di Rapallo, sia per la problematica relativa ai canoni demaniali sia per la situazione del porto “Carlo Riva”, tuttora in divenire.

L’assemblea del 16 maggio ha altresì nominato quali componenti del Collegio sindacale: Aldo Bazzi, Maria Teresa Carosio, Andrea Gusti. Sindaci supplenti Armando Platone e Adriano Ruppen. Componenti del Collegio dei probiviri sono stati eletti: Dino Betti Van Der Noot, Giovanni Carlo Covre, Roberto Peviani.