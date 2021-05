Chiavari, Silvia Garibaldi (Forza Italia) chiarisce: “Il nostro è un gruppo di opposizione”

Genova. “La nascita di un nuovo gruppo in consigliere comunale desta curiosità e, avvicinandosi le elezioni, possono generarsi confusioni. Quale coordinatore cittadino ribadisco, come ha chiarito oggi con una nota ufficiale il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, che il gruppo consiliare di Forza Italia a Chiavari è gruppo di opposizione all’attuale amministrazione”. E’ quanto dichiara Silvia Garibaldi, coordinatrice cittadina e consigliere comunale di Forza Italia a Chiavari.

“Sono stata eletta in una lista civica alleata di Forza Italia – prosegue Garibaldi – e con un candidato sindaco in alternativa all’attuale amministrazione, la cui azione ritengo sia stata in questi anni deficitaria e priva di visione per il futuro della città”.

“Chiavari – sottolinea ancora la coordinatrice cittadina e consigliere comunale di Forza Italia – ha bisogno di una svolta che la riporti ad essere attrattiva per le attività economiche, è una città da rilanciare sul piano turistico e dei servizi e lavorerò con impegno in questa direzione, come ho fatto in questi 14 anni di attività quale consigliere comunale. Le recenti vicende dell’area Italgas mi paiono dimostrare che l’Amministrazione fa molte parole e pochi fatti, contrariamente ai suoi slogan, e i grandi temi sono sul tappeto tutti irrisolti: depuratore in primis”, conclude Silvia Garibaldi.