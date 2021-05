Chiavari Ring Lotta: medaglia di bronzo per Leandro Bianchi

Chiavari. Sabato 8 e domenica 9 maggio si è svolto il campionato italiano Cadetti di lotta 2021, con lo stile libero e la femminile il primo giorno sulle materassine del PalaPellicone. Centoventisette tra lottatori e lottatrici di tutta Italia si sono contesi il titolo nazionale ad Ostia. Il secondo giorno è stato dedicato alla greco-romana.

Due gli atleti in competizione per la Chiavari Ring Lotta: Robert Ausilio (sotto leva) e Leandro Bianchi.

Robert ha lottato contro ragazzi di una categoria superiore alla sua, ha lottato contro un ragazzo Pugliese ed ha perso, poi non è stato ripescato. Ora si preparerà per il prossimo campionato italiano per la sua categoria, gli Esordienti.

Leandro ha vinto tre incontri ed al secondo turno ha perso contro un ragazzo livornese che ha poi vinto la categoria kg 71: è riuscito a conquistare un ottimo terzo posto e quindi la medaglia di bronzo.