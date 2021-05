Chiavari, Forza Italia resta all’opposizione: “Lavoriamo per un centrodestra unito”.

Chiavari. In merito alla collocazione del costituendo gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Chiavari, il coordinatore regionale del partito, Carlo Bagnasco, dichiara quanto segue:

“Forza Italia a Chiavari è all’opposizione dell’attuale Giunta comunale. Alle elezioni del 2017 ci siamo presentati come alternativi all’odierna maggioranza e rileviamo che in questi anni, pur prendendo atto di alcuni buoni provvedimenti messi in campo dall’Amministrazione, non si sono create le condizioni per un sostegno alla Giunta da parte del nostro coordinamento cittadino ed ora del nostro gruppo in Consiglio Comunale”.

“Per quanto riguarda il futuro, cioè le prossime elezioni amministrative in calendario per il 2022 – prosegue Bagnasco – Forza Italia lavora per creare le condizioni per una candidatura forte ed unitaria del centrodestra. Il nostro contributo è finalizzato ad aggregare i moderati e tutti coloro che si riconoscono in una politica fatta di competenza, buongoverno e attenzione ai problemi delle persone. La nostra coordinatrice cittadina e capogruppo in Comune, Silvia Garibaldi, guiderà con l’equilibrio che la contraddistingue questa fase che ci separa dalle prossime scadenze elettorali”.

“Ribadisco infine che i miei rapporti personali di sindaco di Rapallo con il collega sindaco Di Capua sono molto buoni e all’insegna della fattiva e proficua collaborazione, ma in un quadro istituzionale che è cosa diversa dal quadro politico e delle scelte di partito”, conclude il coordinatore regionale di Forza Italia.