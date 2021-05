Chiavari, ampliamento delle Mazzini Est: arriva l’ok della giunta al progetto di fattibilità.

Chiavari. “Progettiamo un ampliamento delle Mazzini Est per realizzare una nuova scuola dell’infanzia, potenziando così l’offerta in un’area della città già centro di servizi scolastici, facilmente raggiungibile”.

Questa la dichiarazione del sindaco Marco Di Capua, in occasione della approvazione da parte della giunta del progetto che prevede la costruzione di un edificio funzionale, in chiave moderna, nella parte occupata attualmente da parcheggi e da piccoli terrazzamenti, sul versante nord di via Mafalda di Savoia.

“Il nuovo immobile, su quattro piani, andrà ad integrarsi con l’attuale scuola Mazzini, come prolungamento della sua struttura, con caratteristiche antisismiche e impianti che punteranno al risparmio energetico e all’ottimizzazione dei consumi. Sei aule per la didattica, locali per i laboratori e per la mensa, servizi, scale ed ascensore, per un investimento complessivo pari a 2.350.000 euro. Inoltre, in merito ad un bando di rigenerazione urbana, abbiamo presentato al Miur la richiesta di un contributo, a fondo perduto, per finanziare l’intervento – aggiunge Di Capua – Sono ancora in corso i lavori di efficientamento energetico delle Mazzini Est, volti al miglioramento delle caratteristiche termiche delle coperture e degli infissi, che prevedono l’installazione di moderni impianti in alluminio, un nuovo cappotto e relativa impermeabilizzazione. Tra Mazzini Ovest ed Est la mia amministrazione ha investito risorse pari a 2.800.000 euro, per scuole più sicure e a misura di studente”.