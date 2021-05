Cavi di Lavagna, la nave per il ripascimento arriva tra i bagnanti: “Farlo in un giorno feriale era difficile?”

Lavagna. Una nave carica di ghiaia e dotata di gru è arrivata questa mattina, a mezzogiorno, presso le spiagge di Cavi di Lavagna, per iniziare le operazioni di ripascimento dell’arenile.

Tutto normale. Anzi no. L’imbarcazione è arrivata durante una delle prime domeniche di bel tempo e di quasi normalità, mentre decine di persone erano sulla spiaggia o facevano il bagno, come ogni domenica che si rispetti nella bella stagione, e come è normale che sia in un località di mare come Cavi.

“Ma farlo durante i giorni feriali era difficile?” commentano i bagnanti, che hanno dovuto rinunciare al bagno, o spostarsi da un’altra parte per “scappare” da i fumi dell’imbarcazione, dal rumore e dalla polvere. E molti hanno dovuto rinunciare per via di mancanza di spazio. Insomma, una domenica rovinata: “Questo lavoro, seppur prezioso, poteva essere svolto la mattina presto di qualsiasi altro giorno della settimana, ma evidentemente c’è una logica di programmazione diversa”. O forse semplicemente non c’è.